КИРИЈЕ У СРБИЈИ ДРЖЕ ЦЕНУ Београд и даље најскупљи, „ПАПРЕН“ И КВАДРАТ У НОВОМ САДУ Гарсоњере најтраженије, а НАЈСВЕЖИЈИ ПОДАЦИ указују на НОВИ ТРЕНД међу студентима

11.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Б92, 4зида
Фото: Dnevnik.rs

Најтраженије и најскупље општине остају Савски венац, Стари град и Врачар, док Звездара, Вождовац и Палилула и даље нуде повољније опције, посебно за мање станове, пише 4зида.

Гарсоњере
 

Палилула – 263 евра
Вождовац – 297 евра
Звездара – 316 евра
Нови Београд – 375 евра
Врачар – 414 евра
Стари град – 428 евра
Савски венац – 471 евро
 

Једнособни станови
 

Палилула – 338 евра
Вождовац – 365 евра
Звездара – 365 евра
Нови Београд – 439 евра
Врачар – 460 евра
Стари град – 522 евра
Савски венац – 545 евра
 

Двособни станови
 

Палилула – 511 евра
Звездара – 520 евра
Вождовац – 552 евра
Нови Београд – 737 евра
Врачар – 740 евра
Стари град – 860 евра
Савски венац – 1.073 евра
 

Које структуре станова су најтраженије?
 

Најтраженији су мањи станови, нарочито гарсоњере и једнособни, потом двособни станови. 

Станови на најатрактивнијим локацијама попут Врачара, Старог Града, Савског Венца, Новог Београда и околних делова уз реку Сава и Дунав су и даље цењени.

Због повољнијих цена и добре повезаности траже се и станови на периферији и у мирнијим крајевима као што су Звездара, Палилула, Вождовац, Миљаковац и Борча.

Локације у Београду на води, Дедињу, Сењаку и Дорћолу су међу најскупљима и најтраженијима за издавање луксузних станова.

Понуда и потражња у остатку Србије
 

У градовима попут Новог Сада и Ниша, такође су најтраженији мањи станови близу факултета и са добром саобраћајном повезаношћу. 
 

Све више студената и млади људи траже станове који су економични и практични, често делећи веће станове како би смањили трошкове.

У поређењу са остатком Србије, кирије у Београду су знатно више, што је очекивано с обзиром на потражњу и атрактивност тржишта.

Просечне цене гарсоњера у другим великим градовима:

Нови Сад – 271 евро
Ниш – 232 евра
Крагујевац – 203 евра
Суботица – 176 евра
 

За оне који желе да смање трошкове, пресељење у други град може значити уштеду и до 40% у месечним издацима за станарину.
 

