НИЈЕ СВЕ БЕСПЛАТНО Истина о провизијама на банкоматима у Грчкој
За трансакције подизања готовине и плаћања картицом свака банка наплаћује накнаду у складу са својом пословном политиком.
Банке за исплату готовине на банкоматима наплаћују и до четири одсто исплаћене суме или три до четири евра по трансакцији, у зависности од укупног износа и од тога да ли користите дебитну или кредитну картицу.
Пре него што отпутујете у иностранство, потребно је да код издаваоца платне картице проверите да ли она може да се користи и у иностранству, као и који су услови конверзије, основни трошкови и накнаде за коришћење те картице у иностранству.
Ове године, грчко Министарство финансија одлучило је да укине провизије за подизање готовине на банкоматима домаћих банака, што је изазвало велику пажњу међу туристима. Међутим, из Народне банке Србије (НБС), кажу да се ова погодност односи искључиво на кориснике картица које су издале грчке банке. То значи да грађани Србије и даље плаћају накнаду када подижу новац у Грчкој, јер им трошак зарачунава њихова матична банка, у складу са важећом тарифом.
Одлука обухвата све банке у грчком ДИАС систему, попут Еуробанке, Пираеус банке и Националне банке, чији ће клијенти моћи да бесплатно користе међусобне банкомате.
Из НБС подсећају да је исплативије директно плаћати картицом на продајним местима него подизати готовину, јер су провизије ниже. Уколико ипак морате да дођете до кеша, боља опција је дебитна картица, с обзиром на то да су трошкови код кредитних картица обично виши.
Једна од честих заблуда корисника јесте да ће банке исте групације у иностранству третирати њихову картицу као домаћу. Међутим, НБС наглашава да то није случај, јер су банке у Србији правно самосталне и провизија се избегава само ако постоји посебан споразум између банака. Зато је препорука да се пре пута обавезно распитате код своје банке о могућим накнадама и условима коришћења картице у земљи у коју путујете.
Поред провизија које наплаћују банке издаваоци, може вас дочекати и додатна накнада – такозвани surcharge. То је трошак који одређује банка чији је банкомат, и он мора бити јасно приказан на екрану пре него што потврдите трансакцију. У том случају корисник може одлучити да ли му се исплати да подигне новац или да потражи повољнију опцију.
Још један детаљ на који треба обратити пажњу јесте Dynamic Currency Conversion (DCC). Ова услуга омогућава да се трансакција изврши у валути земље издаваоца картице, рецимо у динарима, али курс који примени банка у иностранству често није повољан. Зато се саветује да добро проверите услове конверзије и одлучите да ли ћете прихватити ову опцију.