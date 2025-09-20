НОВА ПОМОЋ ДРЖАВЕ 6.000 динара за ову групу грађана И ТО НИЈЕ СВЕ

Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије рапсиао је четири јавна позива до 23. септембра која за циљ имају подршку најугроженијим породицама повратника по основу споразума о реадмисији, избеглица и интерно расељених лица.

Први јавни позив

Предмет Јавног позива за избор јединица локалне самоуправе у Републици Србији су средства намењена за набавку хране за најугроженије породице повратника по основу споразума о реадмисији, који живе на њиховој територији.

Средства намењена за набавку хране расподељују се јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за најугроженије породице повратника по основу споразума о реадмисији, који живе на њиховој територији.

Максимални износ средстава који се додељује јединици локалне самоуправе износи до 600.000 динара.

Максимални износ средстава који јединица локалне самоуправе додељује по породичном домаћинству повратника по основу споразума о реадмисији за набавку хране износи 6.000 динара.

Пакет хране који се прибавља наведеним средствима и додељује сваком изабраном породичном домаћинству мора да садржи следеће артикле: брашно 1 кг; суви квасац - 6 кесица; уље 1 л; палента 500 г; пасуљ 500 г; тестенина 400 г; пиринач - 500 г; дуготрајно млеко 2,8% mm 7 л; чоколадно млеко 1% mm 1л; гриз 200 г; кувани парадајз - 1л; пастеризовано поврће око 700 г; џем/мармелада 700 г; туњевина 2 конзерве; живинска паштета 300 г; месни нарезак 300 г; сардина конзерва 375 г; кухињска со јодирана 1 кг; шећер 1 кг; пудинг (у праху) 160 г; суви кекс око 300 г. Могуће је одступање од наведених количина, у зависности од паковања, до 100 грама.

Други јавни позив

Предмет Јавног позива за избор јединица локалне самоуправе у Републици Србији су средства намењена за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији.

Средства намењена за набавку хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији.

Максимални износ средстава који се додељује јединици локалне самоуправе износи до 900.000,00 динара.

Максимални износ средстава који јединица локалне самоуправе додељује по породичном домаћинству избеглица и интерно расељених лица за набавку хране износи 6.000,00 динара.

Пакет хране који се прибавља наведеним средствима и додељује сваком изабраном породичном домаћинству мора да садржи следеће артикле: брашно 1 кг; суви квасац 6 кесица; уље 1 л; палента 500 г; пасуљ 500 г; тестенина 400 г; пиринач - 500 г; дуготрајно млеко 2,8% mm 7 л; чоколадно млеко 1% mm 1л; гриз 200 г; кувани парадајз - 1 л; пастеризовано поврће око 700 г; џем/мармелада 700 г; туњевина 2 конзерве; живинска паштета 300 г; месни нарезак 300 г; сардина конзерва 375 г; кухињска со јодирана 1 кг; шећер 1 кг; пудинг (у праху) 160 г; суви кекс око 300 г. Могуће је одступање од наведених количина, у зависности од паковања, до 100



Трећи јавни позив

Предмет Јавног позива за избор јединица локалне самоуправе у Републици Србији су средства намењена за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице повратника по основу споразума о реадмисији, који живе на њиховој територији.

Средства намењена за куповину огревног дрвета са превозом додељују се јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за најугроженије породице повратника по основу споразума о реадмисији, који живе на њиховој територији.

Максимални износ средстава који се додељује јединици локалне самоуправе износи до 4.000.000,00 динара (словима: четиримилионадинара).

Максимални износ средстава који јединица локалне самоуправе додељује по породичном домаћинству повратника по основу споразума о реадмисији за куповину огревног дрвета са превозом износи 40.000 динара.

Четврти јавни позив

Предмет Јавног позива за избор јединица локалне самоуправе у Републици Србији су средства намењена за куповину огревног дрвета са превозом за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица, која живе на њиховој територији.

Средства намењена за куповину огревног дрвета са превозом додељују се јединицама локалне самоуправе у Републици Србији за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица која живе на њиховој територији.

Максимални износ средстава који се додељује јединици локалне самоуправе износи до 2.000.000 динара.

Максимални износ средстава који јединица локалне самоуправе додељује по породичном домаћинству избеглица и интерно расељених лица за куповину огревног дрвета са превозом износи 40.000 динара.

Детаље можете прочитати на званичном сајту Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије.

