ПРАЗНИЧНИ ХАОС НА ТРЖИШТУ СВИЊА Афричка куга кочи сточаре, фармери спремају славско месо
Цена прасића последњих недеља приметно је пала, док тржиште јагњади бележи велике осцилације. То показује да је тржиште меса и сточарских производа у Србији поново у великом дисбалансу.
Секретар Удружења за сточарство и прераду сточарских производа Привредне коморе Србије Ненад Будимовић каже да осцилације у цени постоје, али да није било великих одступања у последњих месец дана.
Посебан проблем и даље представља афричка куга свиња, која је у последњих годину дана значајно смањила број грла, а још од краја јула активна је на подручју три управна округа - Подунавском, Мачванском и Западнобачком.
Ненад Будимовић каже да жива стока има велике осцилације у цени, међутим, анализе које раде последњих месец дана говоре да није било великих одступања у цени.
"Разлика је у односу на почетак године април, мај, када је цена у тим регионима била око 180 динара по килограму. Треба нагласити да је дошло до смањења потрошње свињског меса по становнику, да је пилеће месо заузело то место", објаснио је Будимовић.
Kако каже, најинтензивнија је производња свиња, јунади и живине, док је јагњеће и овчије месо у екстензивном начину производње.
"У источној Србији је цена последњих месец дана и за прасад, и за товљенике, била много виша него у Мачви. Али то зависи и од количине која је у понуди и од онога што је потребно. Надам се да неће бити великих осцилација пред наступајуће празнике", рекао је Будимовић.
Навео је да је јунеће месо предмет који би могао да буде интересантан за домаће узгајиваче.
"Последњих годину дана имамо повећање броја грла која улазе у тов. Знамо да је одлука Европске уније од пре неколико година била да се смањује говедарска производња, како млечно, тако и товно говедарство", објаснио је Будимовић.
Истакао је да се код говеда јављају болести, попут крављег лудила, које су, по његовом мишљењу, изазване климатским променама.
"То су параметри који доста утичу на одлуку о узгоју говеда. Ми имамо заиста довољне количине јунећег меса, треба наћи начин да се реализује извоз, као што смо некада извозили, јер су Италија и Грчка била наши главни купци. Сада је то регион", каже Будимовић.
Објаснио је да треба размишљати и о увозу у земље Саудијске Арабије и о међународним трговинским уговорима са Kином, Турском, Египтом.
"За фармере је битно да знају откупну цену, да знају да ће бити откупљена количина животиња које се гаје и једноставно мислим да би то било једнако успешно", рекао је Будимовић.
Kако каже, за оне који улазе у процес свињокоља важан је обавезан преглед на трихинелу.
"Важно је и да се избегавају, да кажем, обичаји да комшија комшији носи своје понуде због афричке куге свиња, јер је то један од начина да се пренесе вирус. Једноставно, за сопствене потребе", закључио је Будимовић.
Извор: Телеграф