ОД ОКТОБРА ПОСКУПЉУЈЕ СТРУЈА Просечан рачун биће већи за 300 динара ЕВО КАКО МОЖЕТЕ ДА УШТЕДИТЕ!

Од октобра грађане Србије очекује поскупљење струје, киловат-час требало би да поскупи најмање седам одсто, а то би просечан рачун требало да увећа за око 300 динара.

Да ће струја бити скупља недавно је рекао и генерални директор Сектора за економска истраживања и статистику у Народној банци Србије Саво Јаковљевић, истакавши да је реч о поскупљењу од око седам процената, што је договорено са Међународним монетарним фондом. Он је истакао и да је цена струје код нас од 0,11 евра по киловат-часу и даље међу најнижим у Европи.



Ако се потрошња повећа на 1.600 киловата, што је граница за плаву зону, уз потрошњу 1.200 скупих и 400 јефтиних, рачун би с око 24.100 динара требало да се заустави на око 25.800 динара

Уколико струја поскупи од октобра, рачун за електричну енергију стићи ће на кућне адресе у новембру, када статрује и грејна сезона. То ће, без сумње, оптеретити кућне буџете, пре свега домаћинстава који електричну енергију користе за загревање - јер ће тада и потрошња бити већа. Пошто на висину рачуна утиче број потрошених киловата, као и време када се они троше, како би рачун био мањи, односно да не би био непотребно већи, треба добро водити рачуна о томе када се струја користи, односно да ли се бројило врти када су киловати скупљи или јефтинији. Тим више што се најављује и да ће бити размотрена промена тарифног система, односно спуштање прага за улазак у насјкупљу, црвену зону - са 1.600 на 1.200 киловат сати.

Важна зона потрошње На висину рачуна за утрошену енергију веома је важна зона потрошње - односно да ли се киловати троше у зеленој - до 350 киловата, плавој - од 351 до 1.600 киловата или црвеној зони - од 1.601 киловат. Зато је рачуница и те како важна јер су киловати у зеленој зони далеко јефтинији него у црвеној па се рационалном потрошњом може и те како уштедети, а у супротном потрошити много више новца.

Дакле, уз потрошњу од 350 киловата, што значи останак у најповољнијој, зеленој зони, и утрошак од 200 скупих и 150 јефтиних киловата, рачун би са садашњих око 4.200 динара, од 1. новембра требало да износи око 4.500 динара, док би уз потрошњу 150 скупих и 200 јефтиних киловата рачун с око 3.800 требало да буде око 4.100 динара. Уз повећање потрошње расту и износи па би за 400 киловата и исти број скупих и јефтиних - рачун с око 4.600 требало да буде око 4.930 динара.

Уз потрошњу 550 киловата, од којих је 350 скупих, а 200 у нижој тарифи, рачун би с око 7.200 динара требало да буде око 7.700 динара, а уколико се потроши исти број киловата, али 400 скупих и 150 јефтиних, рачун ће са садашњих око 7.700 динара вероватно бити око 8.240 динара.

Јачања финансијске одрживости

Повећање цене електричне енергије за домаћинства договорено је с ММФ, а та одлука је, како је образложено, донета с циљем јачања финансијске одрживости и покривања трошкова пословања државних енергетских предузећа. Средства ће, како је прецизирано, бити „првенствено усмерена на повећање финансијске одрживости компаније Електродистрибуција Србије, укључујући испуњавање њених критичних потреба за инвестирање у мрежу”.

Ако се потрошња повећа на 1.600 киловата, што је граница за плаву зону, те потрошњу 1.200 скупих и 400 јефтиних, рачун би с око 24.100 динара требало да се заустави на око 25.800 динара. Уз још већу потрошњу и прелазак у најскупљу, црвену зону, рачун за струју ће уз потрошњу 1.400 скупих киловата и 400 јефтиних, с око 30.500 динара нарасти на више од 33.000 динара, док би се за исти број киловата, али потрошњу 1.000 скупих и 800 јефтиних рачун са садашњих око 25.100 динара могао бити већи од око 26.900 динара.