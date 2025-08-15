СТИГЛЕ НОВЕ ЦЕНЕ ГОРИВА Дизел јефитнији, бензин остаје на истом

Максимална малопродајна цена евродизела у наредних седам дана износиће 192 динара по литру, што је за динар мање него сада.

Цена бензина БМБ 95 остати иста и износиће 178 динара по литру, објављено је данас на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине.

Нове цене горива објављују се сваког петка до 15 часова и на снази су седам дана.