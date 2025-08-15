СТИГЛЕ НОВЕ ЦЕНЕ ГОРИВА Дизел јефитнији, бензин остаје на истом
15.08.2025. 10:52 10:52
Министарство трговине утврдило је нове цене горива које ће важити наредних седам дана.
Максимална малопродајна цена евродизела у наредних седам дана износиће 192 динара по литру, што је за динар мање него сада.
Цена бензина БМБ 95 остати иста и износиће 178 динара по литру, објављено је данас на сајту Министарства унутрашње и спољне трговине.
Нове цене горива објављују се сваког петка до 15 часова и на снази су седам дана.