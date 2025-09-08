МАЊЕ КАМАТЕ И ДЕБЉИ НОВЧАНИЦИ
УШТЕДА НА СТАМБЕНИМ КРЕДИТИМА ПЛАЋА ЛЕТОВАЊЕ Ево колико новца остаје у џеповима грађана након нових економски мера
Од увођења нових економских мера, интересовање грађана за цене у продавницама једнако је велико као и за кредите са сниженим каматним стопама, посебно међу онима са нижим приходима и пензионерима који су до сада теже долазили до таквих финансијских могућности.
Банке које нису чекале 15. септембар за примену мера Народне банке Србије већ бележе огроман пораст захтева за кредитима. Иако су камате на стамбене кредите већ ограничаване током скока еурибора, а ове године усвојен Закон о заштити корисника финансијских услуга, Народна банка тврди да се може још боље.
Нови кредити по мери грађана
Народна банка позвала је банке да понуде нове кредитне производе за запослене са приходима до 100.000 динара и пензионере. У фокусу су готовински и потрошачки кредити до милион динара, кредити за рефинансирање без ограничења износа и кредите за куповину првог стана.
Угљеша Џамбић, директор Одељења за посредну контролу банака НБС, открио је да се камате смањују за око три процентна поена, на најниже 7,5% за готовинске кредите и кредите за рефинансирање са животним осигурањем за пензионере, односно до 10,5% за остале кредите. За стамбене кредите за прву некретнину, банке би требало да понуде камате ниже за до 0,5 процентних поена.
Математија је јасна, уштеда је велика
За готовински кредит од милион динара са роком отплате од шест година, месечна рата по старој стопи од 14% износи око 21.000 динара. Са новим, сниженим каматама, рата пада на око 17.500 динара, што доноси месечну уштеду од 3.500 динара, односно преко 200.000 динара током целог периода отплате. За стамбене кредите, уштеде су још драматичније због виших износа и дужих рокова.
Џамбић саветује грађанима да пажљиво планирају, јер мера важи 12 месеци, и да упореде камате постојећих кредита са понудама за рефинансирање како би уграбили максималне уштеде. Све банке су потврдиле да ће до 15. септембра снизити камате, а једна је већ забележила 30–40% веће интересовање него лани.
Александар Чортан из „Поштанске штедионице“ открио је да је банка примила око 2.500 захтева, углавном за готовинске кредите, док су кредити за рефинансирање имали већи удео у одобреним средствима. Камате за готовинске кредите пале су са 6,99% на 5,99%, а за пензионере са 13,50% на 9,99% за кредите са осигурањем.
Ветар у леђа српске економије
Економисти, попут декана Београдске банкарске академије Зорана Грубишића, тврде да ове мере подстичу економски раст, посебно кроз личну потрошњу, кључни фактор за повећање БДП-а. Од 15. септембра, грађани неће плаћати накнаду за обраду кредита, уклањајући још један трошак који је оптерећивао кориснике.