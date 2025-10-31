ВЕЋЕ ПЛАТЕ ЗА ЛЕКАРЕ ОД 1. ЈАНУАРА Министар Лончар најавио повећање зараде у здравству, износи никад већи ЕВО КОЛИКО ЋЕ САДА ДА ПРИМАЈУ
Министар здравља, Златибор Лончар, говорио је за Курир телевизију о повећању плата у здравственом систему. Како је рекао, оне ће од 1. јануара бити никад веће.
"Чак 160 лекара вратило се у Србију из иностранства," каже за Курир телевизију министар здравља Златибор Лончар. Како истиче осморо се вратио у Лесковац, а ту су и други мањи градови по Србији. Министар Лончар говорио и о амбициозним пројектима у здравству, истичући да би плате лекарима и медицинском особљу биле много веће, да није било насиља и блокада.
Лончар каже да "Србија већину пројеката остварује, упркос насиљу и блокадама у држави.
- Те блокаде тих неодговорних људи, што су урадили својој држави и деци, су нас вратиле четири-пет година уназад финансијски. Да нисмо имали инвеститоре, да није радио туризам, и поред свега тога, ми већину пројеката настављамо. Али да није било тога, не да бисмо завршили све што смо урадили, већ би проширили. Радили би сигурно још једно три породилишта по Србији где је то неопходно - нагласио је Лончар.
Здравствени радници имали би веће плате да није било блокада
Министар здравља наглашава да ће медицинсксе сестре и лекари од 01. јануара имати, како каже, никад веће плате.
- Увек се прво издваја за медицинске раднике, иако сада имају веће плате него икада. Од првог јануара ће медицинска сестра без додатака имати 816 евра, а лекар специјалиста 1.513 евра без икакавих додатака, додајемо празнике, дежурства и прековремени рад - каже Лончар.
Лончар каже и да би и здравствени радници имали још веће плате да није било блокада, и да су плате већ повећаване без обзира на све.
- Да није било блокада, медицинске сестре би већ имале 1.000 евра, а лекари 2.000. Толико би биле веће плате. И да знају коме да захвале што немају веће плате у јануару. Да захвале овим стручњацима што пупмају - рекао је министар.
Наглашава да се по економским пројекцијама види колику су блокаде направиле штету, и да грађани то морају да знају.
- Сваки дан блокада, насиља и пумпања, кошта сваког грађанина Србије. Нема већу плату, и мање је улагање и у болнице, путеве, вртиће, школе, све оно одакле се издваја тај новац. Сутра, адреса која им је одговорна за то, су људи који позивају на насиље. Зашто мрзите своју децу и зашто им то радите - запитао је Лончар.