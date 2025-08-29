ВЕЛИКО ПОВЕЋАЊЕ ПЕНЗИЈА: Ево колико ће износити од 1. децембра (ТАБЕЛА)
Од 1. децембра стиже историјско повећање пензија од чак 12 одсто, па ће се према нашој рачуници, примања кретати од 29.120 до чак 112.000, колико су просечни износи.
Подсетимо, председник Републике Србије Александар Вучић у синоћњем гостовању поред многобројних економских мера, открио је и да ће од 1. децембра пензије расти чак 12 одсто.
- Ја сам грађанима најавио да ће пензије расти између 7 и 8 посто. То би био велики раст. То значи да би уколико је неко имао 40.000 динара, тада би била 43. 200. Међутим, ја сада желим да саопштим радосну вест нашим пензионерима. Пензије ће расти можда чак 12 посто. То је за 50 посто више - рекао је Вучић.
То значи да ће од 1. децембра они који су примали 26.000 добијати 29.120, они пензионери са примањима од 50.662 добијаће 56.741 динар. Док ће они који имају сада пензију од 80.000 динара добијати 89.600, а они са просечним износом од 100.000 на рачун ће добијати 112.000 динара.
Колики би могли да буду нови износи пензија
|
Садашња пензија
|
Пензија од децембра
|
26.000
|
29.120
|
*50.662
|
56.741
|
70.000
|
78.400
|
80.000
|
89.600
|
100.000
|
112.000
* просечна пензија
Стручњак за менаџмент државне управе Михајло Рабреновић истиче за Информер да је Србија у последњих десет година значајно напредовала на економској лествици, као и да овакви резултати говоре о томе да ћемо у будућности много више зарађивати.
- Србија постаје још боље место за живот. У савременом свету, све се мери. Тако постоје међународне експертне организације које утврђују рејтинг за инвестиције сваке појединачне државе. То нас заиста обавезује да наставимо даље. Ми смо за ових десет година одскочили за четири корака на тој лествици. Сада инвеститори из страних земаља могу још релаксираније да улажу код нас. То доводи наше јавне финансије на стабилну позицију. То је нешто што ће нам омогућити веће плате, веће пензије, већа социјална давања... - напомиње Рабреновић.
Informer.rs