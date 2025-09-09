overcast clouds
(ВИДЕО) МАЛИНЕ ПАДАЈУ У ЗАБОРАВ, СРБИ СЕ ОКРЕНУЛИ ГАЈЕЊУ ЕГЗОТИЧНИХ ВРСТА Комад ове воћке из Африке кошта 200 динара, подсећа на КИВИ, а успева и на обронцима планина!

09.09.2025. 09:14 09:40
Пише:
Дневник
Извор:
infoliga.rs/dnevnik.rs
kivano
Фото: unsplash.com/Screenshot YT Info LIGA Ivanjica/Ilustracija

Нема шта не може да се гаји у Србији- од шљиве, крушке и домаћих култура, до тропских воћки из далеке Африке.

Једна таква је и афричка бодљикава диња, или кивано, која све више интересује српске воћаре. Приноси добри, зарада још боља, а могу се и у саксији гајити! 

Комад у продавницама иде од 150 до 200 динара, а у башти се мора радити од пролећа (посејати семе када прођу мразеви) до краја лета. Оно што је занимљиво јесте да плод ове биљке, јестиви део који има укус који подсећа на неколико помешаних воћа, може да траје до три месеца ако се чува на сувом и хладном месту.

У Србији се на десетине пољопривредника упустило у бизнис киваном, а један од њих је и Борко Луковић.

Борко Луковић има најегзотичнију башту у Западној Србији. На 650 метара надморске висине, на Маличу он поред малина, купина, рибизле, смокве узгаја и банане, лимун, маслине, кивано и гоџи бобице. Иако наша клима не погодује овим врстама биљака, Борко каже да уз велики труд и негу могу да се успешно узгајају, пише Инфолига.

За сада Борко ове биљке узгаја у малим количинама, за сопствене потребе, првенствено због њихових лековитих својстава. Пре пар година  у своју башту уврстио је и батат, који је познат по великој количини витамина А и Е- моћних природних антиоксиданата.

И поред тога што своје биљке гаји са доста љубави, Борко се не усуђује да прошири прозиводњу јер је пласман ретких биљака у нашем крају још увек несигуран.

С обзиром на то да се клима у Србији последњих година мења, и услови све више погодују биљкама које нису уобичајене за наше поднебље,  уз неки сигурнији пласман производња егзотичног воћа могла би да донесе лепу зараду.

-Није велико улагање у узгој, проблем је пласман. Када бисмо имали пласман, ја бих га радо дао- рекао је за Инфо лигу Луковић из Ивањице.

