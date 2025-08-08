clear sky
СВИ НА БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ, СТИГЛЕ СУ НОВЕ ЦЕНЕ ГОРИВА! Коначно појефтињење, у наредних седам дана точимо до чепа

08.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф Бизнис
Министарство унутрашње и спољне трговине данас је објавило нове малопродајне цене дизела и бензина које ће важити наредних седам дана.

Од данас од 15 часова, на пумпама у Србији литар евродизела ће коштати 193 динара, а литар бензина европремијум БМБ биће 178 динара.

Евродизел је појефтинио за три динара у односу на прошлу недељу, док је бензин појефтинио један динар.

Цене ће бити на снази у наредних седам дана.

гориво нове цене
