СВИ НА БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ, СТИГЛЕ СУ НОВЕ ЦЕНЕ ГОРИВА! Коначно појефтињење, у наредних седам дана точимо до чепа
08.08.2025. 12:35 12:47
Министарство унутрашње и спољне трговине данас је објавило нове малопродајне цене дизела и бензина које ће важити наредних седам дана.
Од данас од 15 часова, на пумпама у Србији литар евродизела ће коштати 193 динара, а литар бензина европремијум БМБ биће 178 динара.
Евродизел је појефтинио за три динара у односу на прошлу недељу, док је бензин појефтинио један динар.
Цене ће бити на снази у наредних седам дана.