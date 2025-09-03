ЛЕПА И ЛАКА ЗАРАДА
ЗА ТРИ САТА ЗАРАДЕ 150 ЕВРА Ово ново, забавно занимање у Србији је све популарније
У Србији је све популарнија услуга ангажовања персоналних шопинг асистената, стручњака који помажу у избору гардеробе.
Они вас неколико сати прате, одређују који модел и боја вам одговара, а то задовољство вас у просеку кошта око 150 евра.
На друштвеним мрежама све чешће се могу наћи огласи и објаве у којима, најчешће младе девојке, нуде услуге саветовања при куповини. Једна од њих је на ТикТоку и објаснила како изгледа њен дан кад је клијент ангажује.
Након теорије, у којој су, како каже, обрадиле и "грешке које би било пожељно избегавати", одлази се у шопинг.
Пакети који се нуде су различити, али је цена за три сата око 150 евра, пише Блиц.
Овај тренд, одавно присутан у светским метрополама, све чешћи је и међу домаћим купцима. Међутим, иако звучи гламурозно да вас неко прати кроз шопинг центре, говори вам да ли вам боље стоји краљевско или тиркизно плава, саветује које панталоне иду уз коју мајицу, поставља се питање – да ли нам је то заиста потребно?
Шта ради персонални асистент за шопинг:
Одређује који сте тип грађе и који вам стил одговара
Утврђује боје које најбоље пристају тену, коси и очима клијента
Даје приједлоге за комбиновање одевних предмета и креирање аутфита
Оспособљава клијента да убудуће самостално купује
Одлази с вама у шопинг
(Ало)