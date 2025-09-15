ДЕВАСТИРАЈУЋЕ ЛЕТЊЕ СУШЕ Топлотни таласи и поплаве већ коштали ЕУ 43 милијарде евра ДУГОРОЧНИ ЕФЕКТИ ЈОШ СТРАШНИЈИ И СКУПЉИ
Летње суше, топлотни таласи и поплаве ове године проузроковали су губитке у Европској унији процењене на 43 милијарде евра, што је смањило економски раст блока за пола процентног поена.
Према студији објављеној данас, процењује се да ће дугорочни ефекти ових догађаја изазвати кумулативну штету од око 126 милијарди евра на економију ЕУ до 2029. године, пренео је бриселски Политико.
"Климатске промене повећале су учесталост и интензитет екстремних временских догађаја попут поплава, суша, таласа врућине, шумских пожара, а све то доприноси растућим економским трошковима за европске регионе“, изјавила је једна од ауторки студије Сехриш Усман.
Студија је обухватила физичку штету на зградама и инфраструктури, као и утицај на продуктивност и ефикасност радне снаге као и спољни утицај на друге делове економије.
Међутим, штета од шумских пожара, који су ове године уништили више од милион хектара земље у Унији, није била укључена у процене.
"Ови догађаји нису само привремени шокови. Њихов утицај траје кроз време. Поплаве могу пореметити ланце снабдевања, док суше могу уништити пољопривредне приносе", истакла је Усман.
Суше су проузроковале највеће губитке, са процењеном штетом од 29,4 милијарде евра за ЕУ овог лета.
Топлотни таласи и поплаве изазвали су штету од 6,8 милијарди евра, односно 6,5 милијарди евра.
Јужна Европа, посебно рањива на климатске промене, претрпела је највеће губитке.
Кипар, Грчка, Малта и Бугарска претрпели су губитке који су премашили 1 проценат њиховог бруто друштвеног производа.
"Данска, Шведска, Немачка имају релативно ниже штете, али учесталост и интензитет ових догађаја, нарочито поплава, такође расте у тим регионима", наводе истраживачи.
Екстремни временски догађаји постају све чешћи како се ниво емисије гасова са ефектом стаклене баште повећава, чиме се загрева планета.
У 2024. години природне непогоде, укључујући катастрофалне поплаве у Шпанији, изазвале су штету у износу од 26 милијарди евра, навела је осигуравајућа компанија MunichRe.