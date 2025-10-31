ДА ЛИ СЕ ВИШЕ ИСПЛАТИ СТАЈАТИ КРАЈ ШПОРЕТА ИЛИ СВРАТИТИ НА ПИЈАЦУ ИЛИ У МАРКЕТ: Истраживали смо - какве су цене зимнице ове године и на чему се ипак може уштедети
Припрема зимнице за ову сезону је при самом крају па домаћице које су је спремале могу да подвуку црту и процене како су прошле барем када је финансијска конструкција у питању.
Према првим резултатима, домаћице које су се ослониле на снабдевање зимницом из великих маркета, пијаца или путем интернета од пољопривредних газдинстава добро су изабрале. Јер избегле су прилично велики посао, новчаник неће много трпети због тога.
Упоређујући пијачне цене поврћа и готове зимнице са пијаца може се закључити да разлике у ценама нису значајне, посебно што велике трговине повремено дају акције на зимницу, док пијачни продавци туршију, краставце и паприку нуде на мерење, што потрошачима пружа могућност да купе само колико им треба за оброк.
Једино на чему ће домаћинства уштедети јесте кисељење купуса и тај посао би уколико за то имају могућности - простора требало да ураде у сопственој режији, због велике разлике у цени.
Килограм свежег купуса на најпрометнијој Футошкој пијаци у Новом Саду кошта свега 50 и 60 динара док већ укисељени кошта пет пута више - 300 динара килограм. Главица киселог купуса у вакум паковању кошта 300 динара, а дупло скупљи су вакумирани листови - 600 динара 20 листова.
Труд се посебно не исплати у припреми цвекле, јер килограм свеже кошта 150 динара, а за исто толико се продаје пола килограма обарене са додацима, или без белог лука и першуна. Мада је разлика у цени дупла између сирове и обарене оставаљања цвекле је захтеван посао. Домаћице које су припремале ту зимницу знају колико треба рада и времена да се цвекла скува, охлади, исече и стави у тегле и прокува течност да би цвекла добила укус.
Мали произвођачи већ распродали пекмез и компот
Понуда пекмеза и компота преко интернета није велика, јер су их мала пољопривредна газдинства већ расподали. Поруџбине су примали још од јуна. Онима којима је преостало компот од шљива и крушака нуде за 350 динара у теглама од 720 милилитара, а у теглама исте запремине пекмез од шљива и бресака за 500 динара. Намазе без додатка шећера од дуња, смокава, крушака, бресака и шљива продају за 400 динара - 370 милилитара.
На пијаци џем од шљива је 500 динара, кајсија 450 динара а шипка 400 - 720 милилитара.
У великим маркетима цене су различите, има пекмеза од шљива за свега 290 динара, али у малим теглама од 365 грама, а и за 730 динара у скоро дупло већим теглама од 670 грама.
Пола килограма мешане салате кошта 200, 600, 800 и 1.200 динара, у зависности од запремине тегле - две, три и пет литара.
Килограм туршије кошта 400 динара, а карфиол који иде у туршију продаје се од 130 до 170 динара, паприке се могу купити за 150 али и 250 динара, корнишони коштају 250 и 300 динара килограм...док је средња цена те салата у зависноти од величине тегле око 400 динара.
Осим у теглама, на пијацама се кисели краставци и паприка могу купити и на мерења, килограм за 300 и 400 динара.
Црвена паприка шиља кошта 100 и 120 динара. На тезгама се нуди и печена шиља - филети (без дршке и семена) за 400 динара килограм. Ајвар од печене паприке је 1100 динара а од барене, благи 600 динара у теглама од 600 грама.
Цене ајвара у великим маркетма су различите. Има га 680 грама ајвар за 450 динара, али и 300 грама за 600 па и 900 динара.
