14.09.2025.
Нови Сад
ЗИМНИЦА С КАРАКТЕРОМ Пробајте салату од шаргарепе која свако печење чини још бољим

14.09.2025. 18:41
Пише:
Дневник
Извор:
Еспресо
салата
Фото: Pexels

Љута салата од шаргарепе је све популарнија зимница. Комбинација одабраног поврћа даје богат и пикантан укус који се савршено слаже као прилог уз печено месо, кувана јела, али и уз свакодневне оброке.

Због једноставне припреме и дугог рока трајања, многи је радо чувају током целе зиме, као укусну и ароматичну зимницу која осваја оне који воле благо љуте ноте.

rende
Фото: Pexels

Зимска љута салата од шаргарепе

Потребно је:

  • 3 кг шаргарепе
  • 3 кг паприке везенке (дуге или кратке); уколико је паприка превише љута, можете користити комбинацију: 2 кг љуте и 1 кг паприке која није љута
  • 10 главица белог лука
  • 1 л уља
  • 6 кашика шећера
  • 5 кашика соли
  • 50 мл есенције

  • 1 конзерванс (5 г).

    salata
    Фото: Pexels

Припрема

Шаргарепу и паприку очистите и нарендајте, односно исецкајте на танке трачице. Бели лук ситно исецкајте или изгњечите. У великој посуди помешајте шаргарепу, паприку и бели лук. Додајте уље, шећер, со и есенцију. Добро промешајте да се сви састојци сједине. По жељи додајте конзерванс како би салата дуже трајала.

Сипајте у стерилне тегле, добро затворите и оставите да одстоји неколико дана пре него што је послужите, тако ће се укуси најбоље повезати.

Љута салата од шаргарепе савршено се слаже са печеним месом, куваним јелима, али и као укусан додатак сендвичима.

Магазин Гастро
