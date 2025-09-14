ЗИМНИЦА С КАРАКТЕРОМ Пробајте салату од шаргарепе која свако печење чини још бољим
Љута салата од шаргарепе је све популарнија зимница. Комбинација одабраног поврћа даје богат и пикантан укус који се савршено слаже као прилог уз печено месо, кувана јела, али и уз свакодневне оброке.
Због једноставне припреме и дугог рока трајања, многи је радо чувају током целе зиме, као укусну и ароматичну зимницу која осваја оне који воле благо љуте ноте.
Зимска љута салата од шаргарепе
Потребно је:
- 3 кг шаргарепе
- 3 кг паприке везенке (дуге или кратке); уколико је паприка превише љута, можете користити комбинацију: 2 кг љуте и 1 кг паприке која није љута
- 10 главица белог лука
- 1 л уља
- 6 кашика шећера
- 5 кашика соли
- 50 мл есенције
-
1 конзерванс (5 г).
Припрема
Шаргарепу и паприку очистите и нарендајте, односно исецкајте на танке трачице. Бели лук ситно исецкајте или изгњечите. У великој посуди помешајте шаргарепу, паприку и бели лук. Додајте уље, шећер, со и есенцију. Добро промешајте да се сви састојци сједине. По жељи додајте конзерванс како би салата дуже трајала.
Сипајте у стерилне тегле, добро затворите и оставите да одстоји неколико дана пре него што је послужите, тако ће се укуси најбоље повезати.
Љута салата од шаргарепе савршено се слаже са печеним месом, куваним јелима, али и као укусан додатак сендвичима.