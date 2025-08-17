УМЕРЕНО СА ШАРГАРЕПОМ, БАТАТОМ, БУНДЕВОМ, КАЈСИЈОМ И МАНГОМ Научници открили: Превише каротена може саботирати мушкост
Навикли смо да о шаргарепи размишљамо као о једној од најздравијих намирница – пуној витамина, антиоксиданаса и влакана.
Још од детињства учимо да „помаже очима” и да је прави пример суперхране која штити организам. Али ново истраживање кинеских научника показује шокантну другу страну: мушка потенција може озбиљно да буде узгрожена од превише шаргарепе.
Како шаргарепа може да утиче на сексуално здравље
Кључ је у једињењима која се зову каротени. Када се уносе у организам, они се претварају у витамин А и обезбеђују снажна антиоксидативна својства – штитећи ћелије од оштећења. Међутим, истраживање тима са Пекиншког универзитетског болничког центра открива да мушкарци са високим нивоом каротена имају скоро 60% већу вероватноћу да развију еректилну дисфункцију.
Научници верују да превелике количине каротена могу да оштете ендотел – унутрашњи слој крвних судова. Управо ендотел током сексуалног узбуђења ослобађа азот-моноксид, супстанцу која омогућава повећан проток крви у пенис и покреће ерекцију. Ако тај механизам ослаби, долази до проблема са потенцијом.
Није само шаргарепа – и друго наранџасто поврће и воће носи ризик
Каротени се не налазе само у шаргарепи, већ и у батату, бундеви, тикви butternut, кајсији и мангу. То значи да иако су ови плодови богати хранљивим материјама, њихова претерана конзумација може да има неочекиване последице.
Колико је проблем распрострањен
Процене показују да један од пет мушкараца у Великој Британији има проблем са еректилном дисфункцијом. Тај проценат скаче на трећину код мушкараца старијих од 60 година, а код оних преко 70 – више од половине се суочава са овим стањем.
До сада су главни узроци били повезивани са срчаним болестима, дијабетесом типа 2, гојазношћу, ниским тестостероном и проблемима са простатом. Ово истраживање, међутим, отвара ново поље: могуће је да и исхрана богата каротенима може имати улогу.
Наука и ограда – шта се заправо зна?
Важно је нагласити: истраживачи су открили повезаност, али не и јасан узрок. Још увек није прецизно утврђено на који начин каротени делују на крвне судове и мушку сексуалну функцију. Стручњаци истичу да су потребна додатна истраживања и да мушкарци не би требало нагло да избегавају поврће и воће богато каротенима, јер оно и даље доноси многе здравствене користи.
Другим речима – шаргарепа јесте здрава, али умереност је кључ.