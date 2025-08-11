ПАЗИ ШТА ЈЕДЕШ АКО ВОЛИШ ДА ГЛЕДАШ У ЕКРАН За оштар вид заслужна не само шаргарепа већ и сардине
Иако се наш вид може природно погоршати са старењем, постоје и многи различити фактори који се односе на начин живота, а који могу утицати на здравље очију, пише РТС.
Од врсте хране коју бирамо за оброке до контроле времена које проводимо пред екранима, постоји много ствари које можемо учинити да побољшамо свој вид.
Риба је богата омега-3 масним киселинама, које организму пружају низ користи, међу којима је и утицај на квалитетнији вид. Неке од риба које су најбогатије омега-3 масним киселинама укључују туну, лосос, скушу, сардине.
Паприке спадају у поврће које садржи највише витамина Ц по калорији. Витамин Ц је одличан за крвне судове у очима и може смањити ризик од катаракте.
Иако можете користити суплементе витамина Ц, једнако га је лако добити и из разних намирница попут поменутих паприка, цитруса, јагода или карфиола.
Омега-3 масним киселинама такође је богато и семе лана, чиа семе и семе конопље. Оно садржи и витамин Е који је додатно користан за здравље ока.
Тамно, лиснато поврће попут спанаћа и кеља је одлична храна која даје енергију нашем телу и побољшаава опште здравље.
Витамини потребни очима
У нутритивне елементе који су кључни када желите да побољшате исхрану за здравље очију спадају: витамин Ц, витамин Е, лутеин, зеаксантин, цинк-оксид, бакар-оксид. Редовним укључивањем ових нутритивних елемената у исхрану осигуравате да ваше очи добијају све што им је потребно.
Лиснато поврће посебно је богато антиоксидансима који се називају каротеноиди, за које се сматра да смањују ризик од развоја или успоравања АМД-а (дегенерације макуле повезане са старењем), најчешћег узрока тешког губитка вида код особа старијих од 55 година. Такође садрже лутеин и зеаксантин, који су одличан извор витамина Ц.
И наранџасто воће и поврће попут шаргарепе, слатког кромпира и манга богато је бета-каротеном. То је заправо врста витамина А која може помоћи вашим очима да се прилагоде да боље виде у мраку – тако да има истине у ономе што су нам свима говорили као деци, да је шаргарепа добра за оштар вид.
Све што садржи висок ниво цинка је одлично за здравље ока јер преноси витамин А из јетре у мрежњачу. Када се тамо нађе, користи се за производњу меланина који може помоћи у заштити очију, али и коже.
Иако остриге имају више цинка од било које друге хране, можете јести и говедину, свињетину и пилетину како бисте повећали унос минерала корисних за очи.
Као и посно месо, јаја такође садрже много цинка који помаже вашем телу да искористи лутеин и зеаксантин који се налазе у жуманцу. Ова органска једињења помажу вашим очима да блокирају штетну плаву светлост која би потенцијално могла да оштети мрежњачу.
Док су јаја углавном омиљена, нарочито за доручак, у разним видовима, броколи можда није свима укусно поврће. Ипак, не може се расправљати о његовим нутритивним предностима. Броколи садржи комбинацију витамина А, Ц и Е, који помажу у заштити очију од слободних радикала.
А ако сте на веганској или вегетаријанској исхрани, најбоља храна за здравље очију укључује пасуљ и махунарке.Таква храна са ниским садржајем масти и високим садржајем влакана богата је цинком и разним другим витаминима који могу помоћи да вам вид дуже остане оштар.
На крају, важно је нагласити колико је редовно обилнo пијење воде важно за здравље ока. Она је подједнако важна за оптимално здравље очију као и све поменуте намирнице.
Вода спречава дехидрацију и сувоћу очи, чинећи да имате пријатан осећај током целог дана.