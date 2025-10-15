СКАНДАЛ У ШУМАХЕРОВОЈ КУЋИ Возач оптужен да је СИЛОВАО медицинску сестру која се бринула о светском прваку! Сви детаљи изашли на светлост дана
Један аустријски возач тркачких аутомобила, иначе лизак пријатељ Мика Шумахера - сина легендарног возача Ф1 Михаела Шумахера, оптужен је да је за силовање једне медицинске сестре, која је била део тима који је пружао здравствену негу славном возачу.
Инцидент се наводно догодио крајем 2019. године у спаваћој соби на спрату породичне куће породице Шумахер у швајцарском граду Гланд, у којој је тада боравио аустријски возач.
Према наводима тужиоца нико од чланова породице у време наводног сексуалног напада на медицинску сестру није боравио у кући, па породица Шумахер ни на који начин није укључена у истрагу, преносе немачки медији.
Након одрађене смене жртва је са колегама и оптуженим играла билијар, пили су коктеле, па је услед прекомерног конзумирања алкохола изгубила свест. Колеге су је заједно са оптуженим однеле у собу за особље и ставили у кревет. Међутим, према наводима тужилаштва, осумњичени се касније вратио у собу и сексуално је злостављао.
Није се сутрадан ничега сећала, али су физички трагови пробудили сумњу. Разменила је неколико порука са осумњиченим и тражила да јој се више не приближава. Није желела да га пријави одмах, јер се плашила да ће изгубити посао.
Међутим, две године касније, у јануару 2022. поднела је кривичну пријаву.
Решила је да проговори након што је добила отказ, непосредно након што је осумњичени поново боравио на имању.
