overcast clouds
14°C
15.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1674
usd
101.0674
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВЕ СТВАРИ НИКАДА НЕ БАЦАЈТЕ У WC ШОЉУ Истраживање показало какве ГНУСНЕ ствари све људи бацају и запушују цеви!

15.10.2025. 11:53 12:05
Пише:
Дневник
Извор:
Телеграф
Коментари (0)
wc šolja
Фото: unsplash.com

Већина грађана је свесна ризика које влажне марамице представљају за канализациони систем, али стручњаци упозоравају да постоје и друге - наизглед безазлене ствари, које могу направити озбиљне проблеме у одводу.

Британска компанија Rentokil Specialist Hygiene урадила је истраживање и објавила шта све људи бацају у WC шоље и тако праве “чепове” у цевима.

Најчешће грешке, показало је истраживање, укључују бацање исечених ноктију, папирних убруса, косе, па чак и угинулих акваријумских рибица.

Иако се нокти технички разграђују, њихова влакнаста структура омогућава им да се спајају с другим отпадом и формирају “чепове” у цевима. Једном када дође до запушења, чишћење је дуготрајно, скупо и често захтева интервенцију стручних служби.

wc šolja
Фото: unsplash.com

“Само три ствари смеју да заврше у тоалету - урин, фекалије и тоалет папир“, поручује Џејми Вудхол из компаније Rentokil Specialist Hygiene.

Све остало, укључујући тампоне, контактна сочива, жваке и кондоме, остаје у цевима и ствара проблеме који нису одмах видљиви, али се акумулирају, преноси Дејли Мејл.

Уз то, ни под којим условима не смете у судоперу или WЦ шољу бацати уље, маст, остатак јела, талог кафе или брашно. Ови материјали се лепе за унутрашње зидове цеви и временом могу довести до потпуног загушења.

“Запушени одводи и канализација нису само непријатност. Они могу довести до изливања фекалних вода, загађења река и подземних вода, па чак и поплава у домовима и локалима”, истиче Вудхол.

Како се еколошки и инфраструктурни проблеми у градовима погоршавају, стручњаци позивају на "ширу едукацију и промену навика". Јер док вода све односи - цеви памте.

Ово су ствари које никако не би смели да бацате у WC шољу:

1. Исечени нокти

2. Папирни убруси

3. Ошишана коса

4. Угинуле рибице

ribica
Фото: unsplash.com

5. Конац за зубе

6. Тампони

7. Контактна сочива

8. Влажне марамице

9. Жваке

žvaka
Фото: unsplash.com

10. Кондоми

11. Уље за кување, маст или масноћа

12. Пелене


 


 

нокти пелене истраживање
Извор:
Телеграф
Пише:
Дневник
Магазин Занимљивости
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај