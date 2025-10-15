ОВЕ СТВАРИ НИКАДА НЕ БАЦАЈТЕ У WC ШОЉУ Истраживање показало какве ГНУСНЕ ствари све људи бацају и запушују цеви!
Већина грађана је свесна ризика које влажне марамице представљају за канализациони систем, али стручњаци упозоравају да постоје и друге - наизглед безазлене ствари, које могу направити озбиљне проблеме у одводу.
Британска компанија Rentokil Specialist Hygiene урадила је истраживање и објавила шта све људи бацају у WC шоље и тако праве “чепове” у цевима.
Најчешће грешке, показало је истраживање, укључују бацање исечених ноктију, папирних убруса, косе, па чак и угинулих акваријумских рибица.
Иако се нокти технички разграђују, њихова влакнаста структура омогућава им да се спајају с другим отпадом и формирају “чепове” у цевима. Једном када дође до запушења, чишћење је дуготрајно, скупо и често захтева интервенцију стручних служби.
“Само три ствари смеју да заврше у тоалету - урин, фекалије и тоалет папир“, поручује Џејми Вудхол из компаније Rentokil Specialist Hygiene.
Све остало, укључујући тампоне, контактна сочива, жваке и кондоме, остаје у цевима и ствара проблеме који нису одмах видљиви, али се акумулирају, преноси Дејли Мејл.
Уз то, ни под којим условима не смете у судоперу или WЦ шољу бацати уље, маст, остатак јела, талог кафе или брашно. Ови материјали се лепе за унутрашње зидове цеви и временом могу довести до потпуног загушења.
“Запушени одводи и канализација нису само непријатност. Они могу довести до изливања фекалних вода, загађења река и подземних вода, па чак и поплава у домовима и локалима”, истиче Вудхол.
Како се еколошки и инфраструктурни проблеми у градовима погоршавају, стручњаци позивају на "ширу едукацију и промену навика". Јер док вода све односи - цеви памте.
Ово су ствари које никако не би смели да бацате у WC шољу:
1. Исечени нокти
2. Папирни убруси
3. Ошишана коса
4. Угинуле рибице
5. Конац за зубе
6. Тампони
7. Контактна сочива
8. Влажне марамице
9. Жваке
10. Кондоми
11. Уље за кување, маст или масноћа
12. Пелене