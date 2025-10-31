ОВАКВУ ЈОШ НИСТЕ ПРОБАЛИ Сремци јагоду претворили у ракију, кажу, врхунска је, одлежала пет година СВЕМУ КУМОВАЛА КОРОНА
У дестилерији „Quzmyn” у Кузмину, надомак Сремске Митровице, производе ракије од крушке, дуње, шљиве, али и од брескве и јагоде и кажу да квалитет њихових производа долази са породичном традицијом.
- Наша производња ракије сеже неколико генерација уназад, јер смо знање које имамо искористили како бисмо направили ракије. Срем можда није познат по произвођачима ракија што се тиче саме продаје, али као добри домаћини традиционално је добро производимо. Ми смо више на наговор пријатеља који су пробали наше пиће дошли на идеју да се региструјемо, како бисмо даље пласирали ракије на тржиште. Наравно, уз подршку министарства и подстицаје које смо искористили за сам погон за набавку опреме и адаптацију простора и свих пратећих ствари, које су нам много помогле – казао је Стеван Савчић, који је заједно са сурпугом Сањом основао дестилерију.
Појашњава да они немају своје воћњаке, већ имају сарадњу са воћарским газдинствима са Фрушке горе.
Пољопривредници са овог подручја, како је даље појаснио, баве се квалитетном производњом воћа, које се обрађује у дестилерији. Воћари имају сигуран пласман сировине, а у дестилерији се оно квалитетно прераћује и пласира даље на тржиште.
- Ракије су подељене у две премијум линије: „Quzmyn” и „Диоген”. У првој развојној линији су дестилати крушке, дуње, шљиве, али и ракија од брескве. Друга линија симболично носи назив Диоген, који је и сам по легенди живео у бурету. У овој су сви дестилати одлежали у бурету од три до пет година и реч је о ракијама од дуње, шљиве, крушке и од јагоде која је одлежала у америчком храсту, што је веома занимљиво за тржиште – објаснио је Савчић.
Дегустације ракије и домаћи производи
Суботом у Кузмин шопу у Сремској Митровици организоване су дегустације ракија, а сваког дана од 18 до 20 сати овде је могуће пазарити, између осталог, и сухомеснате производе, сиреве, ракије из Срема.
Несвакидашња ракија од јагоде настала је када је један Савчићев пријатељ који има плантажу јагода, током 2020. године због короне имао проблем са пласирањем робе, па је она завршила у дестилерији.
- Ракију од јагоде до ове године нисмо производили, јер док није одлежала пет година нисмо знали шта ћемо добити. Међутим, производ смо поновили, јер је реч о веома оригиналој ракији – казао је Савчић.
Објашњавајући специфичне ракије, казао је да је 2019. године на Фрушкој гори било више засада од брескве него што је било под шљивом. Због нестабилности на тржишту у дестиларији су тада искористили брескве.
- Није лако бавити се овим врстом посла. Са друге стране, сами себи дајемо печат. Да смо знали, шта нас све чека, не бисмо ушли у ову причу. Али с поносом могу рећи да ово није нешто што се прави у наредних пар година. Ово је посао који се развија за наредна поколења. Мени би било драго да је овако нешто неко од мојих предака почео радити, јер имамо готов производ, који није кварљива роба, а коме ће тек расти цена – казао је Савчић.