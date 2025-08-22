ДОБРО ЈЕ КРЕНУО АЛИ... Кукуруз у околини Кикинде подбацио због тропских врућина, сунцокрет је нешто боље прошао
КИКИНДА: Кукуруз, као најзаступљенија култура у кикиндском и новокнежевачком атару, пролетос је засејан на површини нешто већој од 26.500 хектара и после доброг ницања и почетног идеалног развоја биљке, великим делом је уништен тропским врућинама и недостатком влаге, речено је на традиционалном скупу "Дани поља кукуруза и сунцокрета" који је организовала пољопривредна стручна служба "Кикинда", објавила је Регионална привредна комора Севернобанатског управног округа.
Стручњаци предвиђају да ће принос бити и до 50 одсто мањи у поређењу са вишегодишњим просеком, јер је од прошлог септембра до данас било свега 488 литара падавина и оне су биле неравномерно распоређене.
У јеку највећих врућина у јуну је било свега осам, а у јулу 39 литара по квадрату и то у осам кишних дана, па је влага из земљишта брзо нестала.
Када је требало да дође до оплодње и наливања кукурузног зрна топлота је била превише јака.
Средња дневна температура ваздуха у јуну била је 24,1 степена Целзијуса, што је за 5,5 степени више од вишегодишњег просека, а слично је било и у јулу.
Речено је да је сунцокрет ипак нешто боље прошао, започета је његова жетва, а остварени приноси крећу се од 1.000 до 1.800 килограма по хектару, што је испод вишегодишњег просека.
Агрономи процењују да каснији део жетве може да донесе нешто боље резултате, па ће приноси бити и до 2,5 тоне по хектару код познијих сорти.
Очекивања су да ће на крају производне сезоне род сунцокрета бити нижи за око 20 одсто у поређењу са вишегодишњим просеком.