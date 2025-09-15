ГЛАМОЧИЋ О ПРОТЕСТУ ПОЉОПРИВРЕДНИКА У НОВОМ САДУ: Отворени смо за разговор са свим удружењима
НОВИ САД: Пољопривредници из шест удружења организивали су данас протест у Новом Саду испред зграде владе и скупштине Војводине и са тракторима блокирали саобраћај у Булевару Михајла Пупина тражећи помоћ државе од 300 евра по хектару.
Протест је почео у 12 часова, а саобраћајна полиција је затворила прилаз Булевару Михајла Пупина и око саме Бановине постављена је метална ограда око које се налазе и припадници Интервентне јединице полиције.
Пољоприведници тврде да ресорно министарство није испунило њихове раније захтеве и договоре, а министар Драган Гламочић је раније поручио да је министарство отворено за разговор са свим удружењима, као и да су њихови захтеви нереални.
"Када сам дошао, примио сам на десетине удружења. Једино где је било спорно, тражио сам да се легитимишу и да напишу кога представљају, односно колико чланова. Из Иницијативе за опстанак пољопривредника, са којима сам раније разговарао прошле године, од старта су рекли да не желе да разговарају са ресорним министарством, ресорним министром, све док трају блокаде студената, а захтеви које су испоставили су нереални, од 300 евра по хектару, укидање акциза, камате итд. За то би требало више од овог целог буџета", рекао је Гламочић јуче за РТС.
Како је рекао, да би министарство испунило њихове захтеве морало би да се одузме наставницима, лекарима и свим другима.
"Сва друга удружења, а њих има на десетине у Србији, не подржавају ово и неки су чак изашли са информацијама око тога. Треба имати у виду да Србија има на стотине хиљада трактора. То што ће се појавити небитно је, да не лицитирамо 20, 50, 100 или 200 - то не значи да је ситуација лоша", рекао је Гламочић.
Суша је, кажу пољопривредници, преполовила овогодишњи род, пре свега кукуруза, због чега захтевају хитну помоћ од државе од 300 евра по хектару, ослобађање горива од акциза, уређење робне берзе, решење дугова према ПИО фонду и повољне кредите.
У протесту учествују пољопривредници из Иницијативе за опстанак пољопривредника Србије, Удружења Банатска црница, Доловачки паори, Савез удружења пољопривредника Баната, Удружење пољопривредника Арадац и Удружење пољопривредника општине Србобран.