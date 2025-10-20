ПРВО ВИСОКООЛЕИНСКО УЉЕ ИЗ СРБИЈЕ:
ЗЛАТНЕ КАПИ ИЗ СРЦА БАЧКЕ ОСВАЈАЈУ СРБИЈУ! У овом војвођанском месту већ две деценије настаје уље врхунског квалитета
Већ двадесет година Кристина Козомора из Оџака бави се производњом хладно цеђеног уља, нерафинисане намирнице врхунског квалитета.
Њен бренд „Бачки дукат” препознатљив је по томе што се прави од специјалне сорте сунцокрета – високоолеинског сунцокрета, по чему је ова производња јединствена у Србији.
Сунцокрет се не откупљује већ купује од земљорадничких задруга из околине, које га производе на великим површинама
Недавно је фирма „Бачки дукат” први пут добила подстицаје Републике Србије за имплементацију ISO стандарда 22000:2022, као и новац од Покрајинског секретаријата за пољопривреду за израду етикета и набавку додатне опреме. Према речима Кристине Козоморе за Дневник, сунцокрет не откупљује већ га купује од земљорадничких задруга из околине, које га производе на великим површинама.
- У производњи ове врсте уља веома је важно да род буде уједначен и то је, уједно, и најзахтевнији део у производњи. Ми уље цедимо из семена сунцокрета са љуском, како би се сачувао квалитет и пуна арома уљарице - објашњава Козомора.
- Високоолеински тип сунцокрета садржи више од 80 одсто олеинске киселине, захваљујући којој је уље постојано на високим температурама, погодно за кување и пржење, има дужи рок трајања и пријатнији укус. То представља предност за произвођаче, а потрошачима доноси здравију намирницу. Ово уље не утиче на ниво „лошег” холестерола, већ повећава онај „добри”, неопходан људском организму.
Високоолеински сунцокрет је квалитетнији, али и нешто скупљи од нискоолеинског, који индустрија користи за рафинисана уља. Сеје се изоловано од других биљних врста, како би се током опрашивања очувао висок проценат олеинске киселине.
- Како род сунцокрета не може сваке године бити истог квалитета, за „Бачки дукат” је веома значајан добављач, чији принос мора да је стабилан и уједначен, јер ми не радимо дораду - додаје Козомора.
Литар око 500 динара
- Мало људи зна шта је високоолеинско сунцокретово уље и по чему се разликује од обичног хладно пресованог сунцокретовог уља, али без обзира на то, имамо своје тржиште – истиче Кристина Козомора. – Наши производи се продају у мањим радњама, великим трговинским ланцима и путем онлајн доставе. План нам је да што више потрошача чује за високоолеинско уље јер до сада смо тржиште градили „од уста до уста”, без маркетинга, што је споро и захтевно. Желели би да се здраве масти што више користе у исхрани јер са већом потрошњом смањила би се и цена коштања намирнице, од око 500 динара литар.
Пре месец дана фирма је купила високоолеински сунцокрет, из којег ће се, након цеђења, добити високоолеинско уље.
- По обиму производње нешто смо већи од класичне мале породичне фирме, али још не спадамо у уљаре средње величине - каже Козомора.
