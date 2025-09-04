КОМБАЈНИ У СРЕМУ СЕ НЕ ГАСЕ Приноси сунцокрета ове године иду до ТРИ ТОНЕ по хектару! Ево колико пара треба издвојити за килограм НОВОГ РОДА и да ли ће утицати на цену УЉА
04.09.2025. 11:17 11:22
Коментари (0)
Жетва сунцокрета у Срему увелико је у току, а на њивама комбајни раде пуном паром. У наредних неколико дана очекује и жетва кукуруза
Према речима агронома приноси ће се кретати од 2,5 до 3 тоне по хектару.
С обзиром на ток сезоне, принос може бити задовољавајући, кажу.
-Ради се на више терена у Срему. Приноси нису лоши, како се подбачај очекивао- рекао је за РТВ1 Марко Ђуричић, руководилац биљне производње у ПСС „Сремска Митровица“.
Након што је на снагу ступила уредба Владе о ограничавању маржи на 20.000 производа из 23 категорије, у којима се нашло и сунцокретово уље, пад цене уља неће директно утицати на цену сунцокрета.
Тренутно је за килограм новог рода сунцокрета потребно издвојити 50 динара