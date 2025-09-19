КРАЉ ЈАЈА ПОСЛЕ ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ МОРА ДА УГАСИ ФИРМУ 163.000 кока носиља иде на клање због позитивног теста на салмонелу ЛУКАЧ ТВРДИ: "Налази су лажни"
Након три деценије рада, породична фирма Лукач објавила је да престаје са производњом конзумних јаја.
Одлука је уследила након што је Хрватски ветеринарски институт због позитивног теста на салмонелу наложио усмрћивање 163.000 кока носиља.
Након више од 30 година производње, породична фирма Лукач је објавила да одустаје од производње конзумних јаја. Вест су саопштили на протесту испред Хрватског ветеринарског института, који им је, због позитивног теста на салмонелу, наложио да до понедељка усмрте 163.000 кока носиља.
За позитивне налазе Лукач тврди да су намештени. Додаје да су његове коке носиље вакцинисане против салмонеле јер је вакцина бесплатна, а целу процедуру је одредило Министарство, навели су хрватски медији.
"Свака кока носиља се вакцинише кроз циклус узгајања који траје 18 недеља. Она прима укупно 10 вакцина, од којих су четири против салмонеле. Вакцина је бесплатна, финансира је министарство, нема потребе да је било који фармер заобилази. Вакцину добијамо од министарства, а лиценцирани ветеринар долази да вакцинише", рекао је Маријан Лукач , произвођач јаја.
Ветеринарски институт одбацио оптужбе
Хрватски ветеринарски институт одбацује све оптужбе и каже да је рад њихове националне референтне лабораторије за анализу узорака под сталним надзором Државног инспектората и Министарства пољопривреде.
Тврде да су проблеми са компанијом Лукач почели 2019. године када је салмонела откривена на њиховој фарми Цагинец, а резултати анализе су накнадно потврђени у лабораторији у Бечу. Након тога, кажу, низ позитивних налаза на салмонелу на фармама Лукач настављен је током година.
"Ограђујемо се у потпуности од полуистина, лажних изјава и обмана дотичног господина да Хрватски ветеринарски институт својим претрагама омета његову производњу. Компанија и господин Лукач требало би прво да сагледају свој начин производње, технологију узгоја, исхрану кока носиља, која је углавном сировинама ван територије Републике Хрватске, и да контролишу увоз јаја која се на тржишту склапају из увоза", рекла је Андреа Хумски, директорка Хрватског ветеринарског института.