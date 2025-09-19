clear sky
22°C
19.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1788
usd
99.5149
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КРАЉ ЈАЈА ПОСЛЕ ТРИ ДЕЦЕНИЈЕ МОРА ДА УГАСИ ФИРМУ 163.000 кока носиља иде на клање због позитивног теста на салмонелу ЛУКАЧ ТВРДИ: "Налази су лажни"

19.09.2025. 18:18 18:27
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо.рс
Коментари (0)
коке
Фото: Ilustracija pixabay/pexels

Након три деценије рада, породична фирма Лукач објавила је да престаје са производњом конзумних јаја.

Одлука је уследила након што је Хрватски ветеринарски институт због позитивног теста на салмонелу наложио усмрћивање 163.000 кока носиља.
 

Након више од 30 година производње, породична фирма Лукач је објавила да одустаје од производње конзумних јаја. Вест су саопштили на протесту испред Хрватског ветеринарског института, који им је, због позитивног теста на салмонелу, наложио да до понедељка усмрте 163.000 кока носиља.

За позитивне налазе Лукач тврди да су намештени. Додаје да су његове коке носиље вакцинисане против салмонеле јер је вакцина бесплатна, а целу процедуру је одредило Министарство, навели су хрватски медији.

"Свака кока носиља се вакцинише кроз циклус узгајања који траје 18 недеља. Она прима укупно 10 вакцина, од којих су четири против салмонеле. Вакцина је бесплатна, финансира је министарство, нема потребе да је било који фармер заобилази. Вакцину добијамо од министарства, а лиценцирани ветеринар долази да вакцинише", рекао је Маријан Лукач , произвођач јаја.
 

Ветеринарски институт одбацио оптужбе
 

Хрватски ветеринарски институт одбацује све оптужбе и каже да је рад њихове националне референтне лабораторије за анализу узорака под сталним надзором Државног инспектората и Министарства пољопривреде.

Тврде да су проблеми са компанијом Лукач почели 2019. године када је салмонела откривена на њиховој фарми Цагинец, а резултати анализе су накнадно потврђени у лабораторији у Бечу. Након тога, кажу, низ позитивних налаза на салмонелу на фармама Лукач настављен је током година.

"Ограђујемо се у потпуности од полуистина, лажних изјава и обмана дотичног господина да Хрватски ветеринарски институт својим претрагама омета његову производњу. Компанија и господин Лукач требало би прво да сагледају свој начин производње, технологију узгоја, исхрану кока носиља, која је углавном сировинама ван територије Републике Хрватске, и да контролишу увоз јаја која се на тржишту склапају из увоза", рекла је Андреа Хумски, директорка Хрватског ветеринарског института.

Мондо.рс

јаја производња јаја салмонела затварање
Извор:
Мондо.рс
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ФОТО) У ПОСЛЕДЊЕМ ТРЕНУТКУ СПРЕЧЕНО МАСОВНО ТРОВАЊЕ САЛМОНЕЛОМ У СРБИЈИ Велика акција полиције, заплењено 40 ТОНА ЗАРАЖЕНЕ ПИЛЕТИНЕ!
месо

(ФОТО) У ПОСЛЕДЊЕМ ТРЕНУТКУ СПРЕЧЕНО МАСОВНО ТРОВАЊЕ САЛМОНЕЛОМ У СРБИЈИ Велика акција полиције, заплењено 40 ТОНА ЗАРАЖЕНЕ ПИЛЕТИНЕ!

06.08.2025. 08:18 08:28
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЧАК 21 ОСОБА ЗАВРШИЛА У БОЛНИЦИ ЗБОГ САЛМОНЕЛЕ Из продаје повучено 20 милиона јаја БЛИЗУ 80 ЗАРАЖЕНИХ У АМЕРИЦИ
јаја

ЧАК 21 ОСОБА ЗАВРШИЛА У БОЛНИЦИ ЗБОГ САЛМОНЕЛЕ Из продаје повучено 20 милиона јаја БЛИЗУ 80 ЗАРАЖЕНИХ У АМЕРИЦИ

09.06.2025. 19:12 19:27
Волим
0
Коментар
0
Сачувај