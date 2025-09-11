light rain
НОВИ СЛАНКАМЕН ЗАМИРИСАО НА ЈАБУКЕ Берба ЗЛАТНОГ ДЕЛИШЕСА и СОРТЕ АЈДАРЕД увелико траје! Род умањен, а ево каквог су воћке квалитета

11.09.2025. 20:24 20:26
Пише:
Дневник
Извор:
РТВ Војводине
Фото: pixabay.com

НОВИ СЛАНКАМЕН: Берба јабука увелико траје у воћњацима Новог Сланкамена, а произвођачи тренутно беру златни делишес и сорту ајдаред.

Како су пролећни мразеви узели данак многим сортама, тај кобни период пролећа се итекако одржава на тренутно стање јабука, па је тако род код многих умањен.

Сама берба протиче одлично, време и мало мања температура погодују берачима за лакшу бербу. 
Иако род јесте оштећен, у зависности од воћњака до воћњака, сам квалитет сланкаменачких јабука је остао на нивоу.

Формиране су и тренутно цене јабука на тржишту, те оне за сада одговарају, али је свакако у претходном периоду забележено и знатно варирање цена, јавља Радио-телевизија Војводине.

Берба јабука на подручју Сланкамена трајаће до почетка октобра.
 

Извор:
РТВ Војводине
Пише:
Дневник
