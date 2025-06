ПРЕВЕНТИВА СЛАБИ, ОТПОРНОСТ РАСТЕ Стручњаци позивају да се употреби антибиотика у лечењу домаћих животиња приступа одговорније

У неким случајевима у Србији антибиотици се користе учесталије него у земљама ЕУ због недостатка локалних водича и слабије контроле над потрошњом, речено је на четвртој међународној конференција „Антимикробна резистенција – тренутно стање и перспективе” , која је у одржана у организацији Департмана за ветеринарску медицину Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду.



У земљама Европске уније примена антибиотика у ветеринарској медицини строго је регулисана, а њихова употреба у превентивне сврхе све више се ограничава

Ипак, охрабрује најава да ће се и у Србији започети са имплементацијом система за праћење потрошње антибиотика према врсти и категорији животиња, по узору на европски модел ESUAvet (енг. European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption by animal species and categories).

Фото: Pixabay

Такав систем ће омогућити прецизнији надзор над применом антимикробних средстава у ветеринарској пракси, идентификацију ризичних тачака и дефинисање циљаних мера за смањење непотребне употребе антибиотика.

– У земљама Европске уније примена антибиотика у ветеринарској медицини строго је регулисана, а њихова употреба у превентивне сврхе све више се ограничава. Увођење система као што је ESUAvet, који прати употребу антибиотика по врстама и категоријама животиња, омогућава детаљан увид у потрошњу и отвара простор за контролу и рационализацију терапије. Ситуација у Србији и региону западног Балкана показује бројне изазове. Иако су антибиотици ефикасни и незаменљиви лекови, прекомерна и неодговорна употреба доприноси развоју отпорности код бактерија – истакла је за Дневник председница Научног одбора Међународне четврте конференције проф. др Зорана Ковачевић.

Стручњаци из 14 земаља Конференција „Антимикробна резистенција – тренутно стање и перспективе” окупила је више од 300 учесника из 14 земаља, укључујући стручњаке из области хумане и ветеринарске медицине, микробиологије, фармације и заштите животне средине. Током конференције, кроз 81 научни рад и пет научно-стручних радионица, разматране су најважније теме у вези са растућим глобалним проблемом антимикробне резистенције.

Посебна пажња током конференције била је посвећена практичним аспектима – када и какo прописивати антибиотике, како тумачити антибиограме, које су алтернативе као што су пробиотици и фитотерапеутици, те како би биосигурносне мере на фармама могле да смање потребу за лечењем и применом антибиотика.

Дискутовано је и о новим изазовима, попут отпорности гљивица, биофилм – формирајућих бактерија у храни, као и ширењу антимикробне резистенције у животној средини.