РЕКОРДАН ИЗВОЗ ЖИВОТИЊА ИЗ СРБИЈЕ! Од живих говеда највиша зарада, али продају се и гмизавци
У јуну 2025. године забележене су рекордне месечне вредности извоза живих животиња у укупном износу од 7,8 милиона евра
У периоду јануар-јун 2024. извоз животиња из Србије вредео је 17,1 милиона евра, а у истом периоду 2025. повећан је на 32,6 милиона евра. Само у јуну ове године остварен је историјски рекорд од од 7,8 милиона евра.
А ево које врсте стоке и других животиња су највише извожене из Србије према вредности извоза у првој половини 2025., као и која су најважнија тржишта на која су пласиране:
- Жива говеда (осим чистокрвних за приплод): извоз повећан са 8.806 на 20.386.000 евра (+131,5%). Највише је пласирано у Црну Гору (13.471.000 евра), Босну и Херцеговину (5.340.000), а постојао је извоз и у Израел (781.000), Албанију (610.000) и С. Македонију (211.000 евра) - наводи економиста Мирослав Здравковић у ауторском тексту на порталу Makroekonomija.org.
Он додаје да кад је реч о овцама извоз је повећан са 5.968.000 на 8.958.000 евра (+50,1%). Извоз у БиХ износио је 2.764.000 евра, Црну Гору 2.707.000, у Израел 2.613.000, и у Албанију 912.000 евра.
- Живе кокошке сорте Gallus domesticus, тежине 185 грама: повећана вредност са 864.000 на 1.455.000 евра (+68,4%). Отишле су у С. Македонију за 739.000 евра, у БиХ за 379.000 и у Црну Гору за 327.000 евра. Друга говеда, осим крава и бивола извоз повећан са 659.000 на 963.000 евра (+46,1%). Извоз у Црну Гору вредео је 713.000 евра, у Албанију 243 а у Босну и Херцеговину 6.000 евра. Живе кокошке сорте Gallus domesticus, тежине 185 г: повећан извоз са 508.000 на 707.000 евра (+39,2%). Пилићи су пласирани у Црну Гору (378.000 евра), С. Македонију (256.000) и БиХ (68.000 евра) - истиче Здравковић.
Аутор наводи и да је извоз живих животиња (осим сисара, гмизаваца, птица, кукаца, риба, ракова, мекушаца и осталих …) повећан са 28.000 на 41.000 евра. Ове животиње пласиране су у УК за 23.000 евра и у Мађарску за 11.000.
- Живи коњи (осим чистокрвних за приплод): повећан извоз са 19.000 на 32.000 евра (+68,4%). Коњи су отишли за 17.000 евра у Бугарску, 3.000 у Хрватску и по 2.000 евра у Француску и Немачку. Живи сисари (осим примата, китова, делфина и плискавица, ланантина…): извоз је смањен са 49.000 на 36.000 евра (-26,5%). Опет сумњиве животиње које су највише наплаћене Енглезима (16.000 евра), Аустралији (4.000), и за по 1.000 евра САД-у, Кувајту и Филипинима. Шта ли је то, а нису китови, није нам познато - пише Здравковић.
Он додаје да је извоз живих гмизаваца „нпр змије, корњаче, алигатори, кајмани, игуане, гавијали и гуштери“: смањен са 18.000 на 13.000 евра и ове сумњиве животиње су искључиво продаване Енглезима.
- У Србију су и допремане живе животиње и то свиње за 4 милиона евра, говеда за 4,3 милиона, кокошке за 3,8 милиона, остале животиње за 0,4 милиона и живи коњи, магарци, муле и мазге за 143.000 евра - наводи аутор.
Kurir/Biznis/Makroekonomija.org