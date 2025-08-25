СРБИЈА ПАРТНЕР МЕЂУНАРОДНОГ ПОЉОПРИВРЕДНОГ САЈМА АГРА У СЛОВЕНИЈИ Гламочић: Србија има шта да покаже, пољопривреда нам је адут за Европу и свет
Другог дана 63. Међународног пољопривредног сајма АГРА у Горњој Радгони у Словенији, чији је Србија земља партнер, српски министар пољопривреде, шумарства и водопривреде др Драган Гламочић рекао је да је поносан што је на у павиљону Србије окружен нашим најпрестижнијим компанијама од којих неке извозе у више од 80 земаља света.
- Србија има шта да покаже и није случајно што је стигао позив од Словеније за партнерство. Можда ће звучати претенциозно, али ми смо велесила у овом региону што се тиче пољопривреде и ако овако наставимо, брзо ћемо стићи на високе гране. На нашем штанду се представило више од 20 компанија које се баве пољопривредом. Ми са словенијом имамо дуги низ година изузетно добру сарадњу. Наш извоз у Словенију је на високом нивоу. Кад је извоз у питању ми смо у предности, много више извозимо, готово дупло, него што увозимо. Словенија нам пуно помаже у нашим европским интеграцијама и ових дана смо причали о томе како још боље да сарађујемо и наступимо и на неким другим тржиштима. Имао сам протеклих дана састанак са три министра из словеначке Владе и неколико државних секретара. Направили смо већ неке планове како ћемо радити даље - рекао је јуче новинарима, члановима Друштва аграрних новинара из Србије који под покровитељством Министарства пољопривреде Србије и Помурског сајма прате АГРУ.
Гламочић је истакао да сарадња између двеју држава може да се унапреди на многим пољима. Казао је да постоје српске компаније које послују у Словенији и словеначке које делују код нас те да се ради на томе да се створе заједничке компаније како би обе државе наступиле на трећим тржиштима, јер је у свету борба за тржишта Африке и Азије где европске земље настоје да послују.
Нема места паници
Министар Драган Гламочић је поводом учесталих дезинформција да ће Србија остати без хране због суше, казао да нема места паници.
- Од свих култура, једино је кукуруз подбацио у односу на прошлу годину, али свега седам-осам процената. Кукуруза ће бити довољно за исхрану наше стоке и делом за извоз. Сунцокрет је родио више него лане иако се многима тако не чини. Треба имати на уму да је Србија велика. Негде нема приноса, негде су они одлични, у просеку, када се погледају посејане површине, сунцокрета имамо више око седам процената. Укупно гледано приноси соје су исто већи на територији целе Србије, од 15 до 20 одсто у поређењу са прошлом годином. Говори се да ће бити увоза соје. Биће, али не због тога него због прерађивачке индустрије која је у узмаху у Србији која је постала велики извозник прерађевина од соје. И укупна производња шечерне репе ће бити већа у однос у на прошлу годину – рекао је Гламочић.
Министар Гламочић је рекао да је Словенија у погледу агротуризма у предности у односу на Србију.
- Ми треба уна том пољу да извучемо поуке од Словеније. Наша компаративна предност је у томе што смо већа држава и имамо много тога да понудимо. Сваке године видим да је све већа понуда и Србија ће за неколико година бити озбиљан играч на европском тржишту што се тиче аграрног туризма – казао је Гламочић.
Председник управе Помурског сајма Јанез Ерјаверц казао је да им као организатору сајма значи много што је Србија држава партнер.
- Ранијих година имали смо за партнере државе попут Кине, Индије, Француске, али сматрамо да је Србија наша пријатељска држава са којом имамо веома добре пословне везе и пријатељске односе, тако да смо врло задовољни због чињенице да је ове године она преузела ту улогу – рекао је Ерјавец. - То мисли и српски министар пољопривреде Гламочић са којим је било речи и о томе да догодине Србија наступи не као први партнер него партнер из Словеније. Две милијарде евра је размена између Словеније и Србије. Учешће Србије на овом сајму ће ту сарадњу и размену још ојачати. Ерјавец је напоменуо да на овогодишњој АГРИ учествује 1.710 излагача из 35 земаља.