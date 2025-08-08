СРБИЈА СЕ УСКЛАЂУЈЕ СА ЕУ СТАНДАРДИМА Министарство ради на новом закону за хуманији однос према животињама
Министарство пољопривреде започело је израду Нацрта закона о добробити животиња, којим ће заштита животиња, као важан део одрживог развоја, бити знатно унапређена, саопштило је министарство и навело да се овим законским решењем надограђује постојећи правни оквир, отклањају уочени недостаци и законска регулатива усклађује са правним тековинама Европске уније у овој области.
У циљу заштите животиња и унапређења безбедности хране, нови закон предвиђа обавезу да свака кланица има запосленог који је одговоран за добробит животиња.
Као још једна кључна новина наводи се примена стандардних процедура у свим фазама поступања са животињама, како би се оне поштеделе бола, стреса, страха и патње.
Одговорно поступање са животињама утиче на њихово здравље, а самим тим и на квалитет и безбедност производа животињског порекла, истиче се у саопштењу.
Оцењује се да ће доношење закона имати и економске користи, јер ће усаглашавање домаћег законодавства са релевантним прописима ЕУ у овој области допринети олакшавању трговинских односа и јачању конкурентности српских производа на европском тржишту.
Измене су предвиђене и у области коришћења огледних животиња у научне и образовне сврхе.
Уводи се 3Р принцип који подразумева замену коришћења огледних животиња методама које не захтевају њихову употребу, коришћење најмањег броја огледних животиња који је неопходан за постизање циља пројекта, као и побољшање услова узгоја, смештаја и поступања са огледним животињама.
Уводи се и обавезна ретроспективна процена пројекта и ангажовање ветеринара или стручњака за заштиту добробити огледних животиња, чиме се унапређује научна етика.
Из министарства наглашавају да је текст новог закона усаглашаван са европским законодавством у деловима обухваћеним Поглављем 12 - Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика и Поглављем 27 - Животна средина и климатске промене, што је, како се наводи, од важности у процесу приступања ЕУ.
Посебно се истиче да је Нацрт закона усклађен и са препорукама Светске организације за здравље животиња, као и са европским конвенцијама које се тичу добробити животиња.
Министарство позива представнике државних органа и организација, удружења, фирми, стручне јавности, као и друге заинтересоване да се упознају са текстом радне верзије овог закона и да најкасније до 22. августа дају своје коментаре, сугестије и предлоге путем електронске поште на имејл адресу добробитзивотиња@минпољ.гов.рс.