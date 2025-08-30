РАТАР САША ИЗ ТУРИЈЕ ПРЕМАШИО СВЕТСКИ РЕКОРД: Његова житна поља за пример, родило му чак 4 тоне сунцокрета по хектару! Ево шта је показала статистика

Без обзира на то што су приноси различити, не треба да будемо забринути. Сунцокрета и уља биће за домаће потребе и за извоз.

Фото: Дневник/С. Шушњевић

Просечан принос у лањској жетви сунцокрета износио је, по подацима Републичког завода за статистику, мало изнад 2,5 тона по хектару, а у овој жетви стручњаци очекују да ће бити мало нижи.

Прошле године, статистика је израчунала да смо на мало изнад 248.000 хектара имали производњу сунцокретовог уља од око 246.000 тона, од чега 180.000 тона за извоз. Ове године уљарице је посејана на незнатно мањој површини на око 242.000 хекара.

Фото: Дневник/С. Шушњевић

У овој жетви се показује да су тип земљишта и агротехника кључни у приносу уљарице која је у сушној и тропској клими отпорнија у односу на друге пољопривредне културе и да за бољи принос важну улогу имају и избор хибрида и рок сетве (др Владимир Миклич)

- Имамо разнолике приносе, али они не зависе само од сушне и топле климе већ и од пољопривредника, како су сунцокрет гајили - изјавио је за Дневник др Владимир Миклич са Института за ратарство и повртарство Нови Сад. - У овој жетви се показају да су тип земљишта и агротехника кључни у приносу уљарице која је у сушној и тропској клими отпорнија у односу на друге пољопривредне културе и да за бољи принос важну улогу имају и избор хибрида и рок сетве. Др Миклич је истакао да смо све до пре неколико година имали национални просек од три тоне по хектару, који нас је сврставао у најбоље прозвођаче у Европи, а да ни просек од 2,6 до 2,7 тона по хектару који имамо сада није лош у светским размерама.

Фото: Дневник/С. Шушњевић

Пољопривредници чекају правилник о субвенцијама Ратари из Турије Саша Атанацковић истиче да би Министарство пољопривреде требало да пожури са израдом новог правилника о субвенцијама. - Министар пољопривреде др Драган Гламочић је најавио да ће се правилник мењати и субвенционисати одређене пољопривредне културе са више и мање новца, и да ће се свако улагање у сетву правдати рачунама. Важно нам је да што пре знамо о субвенцијама у наредној години како би могли да планирати сетвену структуру. Јер већ од половине августа има пољопрвредника који су припремали њиве за сетву уљане репице. Брзо ће проћи и септембар и стићи и октобар када се сеје пшеница.

- Пољопривредник из Турије, у општини Србобран, Саша Атанацковић задовољан је овогодишњим приносом од четири тоне по хектару. Радио је, како је казао за Дневник, онако како агрономи саветују, урадио је предсетвену припреду, изабрао добар хибрид, погодио време сетве и сунцокрет посејао на доброј ритској земљи - црници и одличан принос није могао да изостане.

Фото: Дневник/С. Шушњевић

- Очековао сам да ћу имати добар принос, али се нисам баш надао да ћу добити четири тоне - рекао је Атанацковић, наводећи и да услужно жаље сунцокрет и да су у срборанској општини приноси од две до две и по тоне по хектару.

Атанацковић истиче да је тренутна акотна цена 50 динара али да се ратари надају да ће достићи 55 до 60 динара.

Фото: Дневник/С. Шушњевић

- Бићу задовљан да ако са приносом од четири тоне по хектару за уљарицу добијем од 55 до 60 дианра. То је добра цена када се сабере са субвенцијама за биљну производњу од 18.000 динара по хектару. Само што има доста ратара који имају уљарице мање од две тоне по хектару. Њима неће бити довољно да сунцокрет вреди ни 70 и више динара.

Фото: Дневник/С. Шушњевић

Ратар из Торка Ђорђе Милотин сејао је сунцокрет на више њива и на свакој имао други принос. Када све сабере, у просеку ће имати 2,5 тоне по хектару. И у Торку је сунцокрет 50 динара, али ратари очекују да буде скупљи. Уколико буде испод 60 динара неће се покрити трошкове производње, рекао је Милотин и додао да има свакаквих погача, малих, полупразних, и већих са ситним и крупним зрнима.

З. Делић