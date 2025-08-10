clear sky
40°C
10.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

УПУЋЕН ПОЗИВ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА У ВОЈВОДИНИ Пријављивање траје до 1. септембра

10.08.2025. 15:00 15:01
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
Фото: Дневник (Филип Бакић)

Пољопривредници у Војводини који су заинтересовани да учествују на Међународном сајму пољопривреде, лова и риболова „Интерагро 2025“ у Бијељини могу се пријавити до 1. септембра, објавила је Привредна комора Војводине.

Сајам у Бијељини биће одржан од 18. до 20. септембра а према плану организације у три сајамска дана посетиоци ће имати прилику да виде богату понуду пољопривредне механизације и алата, семенског и садног материјала, хране и пића, меда и производе од меда, прибора за лов и риболов, средства за заштиту и узгој биља, сточне хране, минералних ђубрива, те сточарску изложбу. 

Сајамски садржај биће употпуњен научно-стручним предавањима, панел дискусијама, округлим столовима и слично.

пољопривреда сајам бијељина
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај