УПУЋЕН ПОЗИВ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА У ВОЈВОДИНИ Пријављивање траје до 1. септембра
10.08.2025. 15:00 15:01
Пољопривредници у Војводини који су заинтересовани да учествују на Међународном сајму пољопривреде, лова и риболова „Интерагро 2025“ у Бијељини могу се пријавити до 1. септембра, објавила је Привредна комора Војводине.
Сајам у Бијељини биће одржан од 18. до 20. септембра а према плану организације у три сајамска дана посетиоци ће имати прилику да виде богату понуду пољопривредне механизације и алата, семенског и садног материјала, хране и пића, меда и производе од меда, прибора за лов и риболов, средства за заштиту и узгој биља, сточне хране, минералних ђубрива, те сточарску изложбу.
Сајамски садржај биће употпуњен научно-стручним предавањима, панел дискусијама, округлим столовима и слично.