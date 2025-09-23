few clouds
Нови Сад
ПОРЕСКА УПРАВА ЗАПОШЉАВА Траже се ИТ стручњаци, економисти, правници...

23.09.2025. 13:51
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Танјуг
Pixabay.com/Free for use
Фото: Pixabay.com/Free for use

БЕОГРАД: Пореска управа у сарадњи са Националном службом за запошљавање (НСЗ), организује сутра сајам запошљавања у просторијама београдске филијале НСЗ, на адреси Гундулићев венац 23-25, од 10 до 14 часова, објавила је данас НСЗ.

У саопштењу се наводи да они који траже посао на сајму могу да се упознају са отвореним позицијама и могућностима запослења у Пореској управи која има потребу за запошљавањем ИТ стручњака, економиста, правника, аналитичара, стручњака за комуникацију и админстративаца, наводи се у саопштењу.

Пореска управа запошљавање национална служба за запољшавање
Извор:
Дневник/Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис
