ЏОНУ МАЛКОВИЧУ УРУЧЕНО ПРИЗНАЊЕ НФФ-а „Пртљаг" фаворит гледалаца

23.09.2025. 09:05 09:14
Пише:
Мирослав Стајић
Извор:
Дневник
Фото: В. Величковић

Треће издање Нови Сад филм фестивала завршено је доделом награде овогодишњем лауреату за допринос развоју светске кинематографије, легендарном холивудском глумцу Џону Малковичу.

Уследио је концерт „Report on the Blind”, необични музичко-сценски пројекат који су извели Малкович као наратор, пијанисткиња Анастасија Теренкова и оркестар Камерата Нови Сад под управом јерменског диригента Сергеја Смбатјана.

На НСФФ-у додељено је и национално признање за допринос развоју светске кинематографије редитељу и сценаристи Влатку Гилићу, док је Мирјана Николић лауреат за допринос развоју анимације и визуелних ефеката. Награду за најбољи филм добило је кенијско остварење „Nawi: Dear Future Me”, чији су режисери Тоби Шмуцлер, Кевин Шмуцлер, Валентине Челуге и Апу Морин.

Награда за најбољу режију припала је индијском остварењу „Pyre”, редитеља Винода Каприја, док је посебно признање за ансамбл игру жирији је доделио словеначком остварењу „Пртљаг Жиге Куковича, који је такође однео и овогодишњу награду публике. Литвански филм „Southern Chronicles”, у режији Игнаса Мишкиниса, добио је Посебно признање за камеру и јединствен филмски језик.

У категорији Студентских филмова прво место освојио је Угљеша Ранисављевић за „Реку”, док је код Средњошколског филма победила Анђела Савић са „Преобразом”.

џон малкович
Култура Филм
