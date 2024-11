КРАЉ ЛИР ЗА КРАЈ КАРИЈЕРЕ Дензел Вошингтон најавио повлачење! Ево шта ће ДВОСТРУКИ ОСКАРОВАЦ још да сними пре пензије

Амерички глумац Дензел Вошингтон, познат по улогама у филмским класицима какви су Малколм Икс (1992), Training Day (2001), Man on Fire (2004), American Gangster (2007), The Equalizer, открио је у недавном интервјуу да планира да се повуче из глуме.



Са 69 година, Вошингтон ће се појавити у филму "Гладијатор II" у режији Ридлија Скота, а у плану му је и римејк култног филма "Високо и ниско" Акира Куросаве, у којем ће се поново удружити са редитељем Спајком Лијем.



У емисији Тудеј Вошингтон је потврдио да ће се пензионисати након неколико пројеката који се сада припремају.

Denzel Washington says he will retire from acting after his next batch of films:



• A film about the military leader Hannibal



• ‘Black Panther 3’, Ryan Coogler is writing him a part



• A new film with Steve McQueen



• A film adaption of ‘Othello’



• ‘King Lear’ project pic.twitter.com/f6R3hSYiex

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) November 12, 2024