Нови детаљи о будућим варијацијама на Game of Thrones

Мартин је потврдио да ради на сценарију за поменуте нове серијале, али је истовремено оценио и да не верује да ће баш свих пет сценарија бити екранизовано јер је, како је рекао, „телевизијски бизнис турболентна звер“. Наиме, он пише сценарио за пет пилот епизода нових серијала, а да ли ће ти пилоти на крају бити снимљени и колико таквих снимљених, пробних епизода ће бити процењено као довољно успешно да би се радио комплетан нови серијал, остаје да се види...

Наравно, фанове GoT серијала свакако највише занима којом ће се темом бавити ове spin-off варијације и који су то карактери заслужили да се на њихов живот баци ново светло, али је Мартин све те наде развејао изјавивши да се варијације неће бавити нити једним од ликова из актуелног серијала!

Spin-off је амерички израз за детаљније фокусирање на неки део оригиналног дела (радио, ТВ, филм, књига...) и додатно разрађивање неког лика, догађаја или теме у сасвим новом делу које се у мањој или већој мери наслања на оригинал

Писац је у својим завршним коментарима ипак макар мало открио карте и нагласио да се ниједан spin-off неће бавити Данком и Егом, двојицом ликова из периода просперитета Таргарјена пре Робертове буне, којима је посветио неколико новела. Исто тако се неће додатно бавити ни самом Робертовом побуном, као догађајем који је непосредно претходио и произвео дешавања у серијалу Game of Thrones, јер је ту, како је нагласио, мање-више све познато и не би било неопходног изненађујућег фактора који би узбудио гледаоце.

Такође, Мартин је открио да тренутно ради и на потпуно новој књизи „Ватра и крв“ (Fire and Blood), која представља комплетну историју Таргарјена, те потврдио да истовремено и даље ради на писању књиге „Ветрови зиме“ (The Winds of Winter), последњем наставку серијала Песме леда и ватре, који је екранизован као „Игра Престола“ и чија ће телевизијска варијанта, сада већ сасвим извесно, добити свој крај далеко пре него давно започета литерарна авантура.

Подсећамо да је премијера прве епизоде седмог серијала Game of Thrones на каналу HBO заказана за 16. јул.

А. Грубеша