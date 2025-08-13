(ФОТО) Одлазак најбољег познаваоца старе српске књиге ПРЕМИНУО ЛАЗАР ЧУРЧИЋ: „Заувек ће остати уписан у аналима инђијске Библиотеке“
Дана 12. августа 2025. године напустио нас је Лазар Чурчић, библиотекар саветник, најбољи познавалац старе српске књиге и старог српског издаваштва и штампарства.
Вест о његовој смрти објављена је на сајту библиотеке Инђије:
"Лазар Чурчић је рођен у Тителу 24. октобра 1926. године. На Групи за српскохрватски језик и југословенске књижевности Филозофског факултета у Београду дипломирао је 1953. године. Скоро цео свој радни век провео је у Библиотеци Матице српске, где је радио од децембра 1953. до половине 1986. године. Последњих пет година свог активног рада, до 1991. године, када је пензионисан, обављао је послове библиографа у Народној библиотеци Србије.
Аутор је више од 700 радова и капиталних дела: Књига о Захарију Орфелину, Поминак књижевски, Српске књиге и српски писци 18. века, Исход и стазе српских књига 18. века. Носилац је највишег звања библиотекар-саветник и једини библиотекар са националном пензијом Владе Србије. Добитник је награда Златна књига Библиотеке Матице српске (2019), Изузетна Вукова награда (2014), Повеља општине Тител (2018) и награда за животно дело новосадске Градске библиотеке. Добитник је награде „Милорад Панић Суреп” за 2000. годину, највишег признања у српском библиотекарству и „Митровданске повеље” 1996. године за изузетна достигнућа у области библиографије.
Лазар Чурчић један је од оснивача Сусрета библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића у Инђији, које већ више од четири деценије организује Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевић“. Био је драгоцен учитељ, незаменљив сарадник, извор неисцрпних идеја и знања, али и мио, топао и драг човек. Заувек ће остати уписан у аналима инђијске Библиотеке као стручњак који је утемељио изузетан замах у развоју и делатности наше установе. Почивајте у миру, драги Лазо, а породици Чурчић искрено и дубоко саучешће", пише у објави.
Тужне вести потврдила је и Чурчићева породица у објави на друштвеним мрежама, јавља Курир.