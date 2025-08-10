clear sky
(ВИДЕО) ПРЕМИНУО ЏЕЈМС ЛОВЕЛ Легендарни командант Апола 13 ЧОВЕК КОЈИ ЈЕ ИЗГОВОРИО „Хјустоне, имамо проблем“

10.08.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
aero.telegraf.rs/Dnevnik
Фото: pixabay.com

Џејмс Ловел Млађи, астронаут НАСА-е познат по командовању мисијом Аполо 13, преминуо је 7. августа 2025. године у Лејк Форесту, Илиноис, у 97. години живота.

Ловел је био капетан америчке морнарице и пилот са богатим искуством, а у свемир је летео четири пута — током мисија Џемини 7, Џемини 12, Аполо 8 и Аполо 13. Аполо 8 био је први лет са људском посадом око Месеца, док је Аполо 13 постао познат по одустајању од планираног слетања на Месец након експлозије резервоара са кисеоником. 

Управо тада, Ловел је у комуникацији са контролом мисије изговорио реченицу „Хјустоне, имали смо проблем“, која је касније постала део популарне културе.

Иако је двапут слетео на Месец, Ловел никада није крочио на његово тло. Током Апола 13, његово искуство у навигацији одиграло је важну улогу у безбедном повратку посаде на Земљу.

Његова улога у мисији приказана је у филму „Аполо 13“ из 1995. године, где га је тумачио Том Хенкс. Ловел се у филму појавио и лично, у краткој сцени као капетан брода „Иво Џима“, који је дочекао посаду по повратку из свемира.

Породица га је описала као „вољеног оца, морнаричког пилота и официра, астронаута, вођу и истраживача свемира“ и затражила приватност након његове смрти.

Ловел остаје упамћен по свом уделу у једној од најпознатијих свемирских мисија, а његова каријера и даље се сматра једном од најзначајнијих у раној ери америчких летова у свемир.

Aero.rs
 

