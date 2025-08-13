ОД ДАНАС ДО ВИКЕНДА ЧЕТВРТО ИЗДАЊЕ FELLOWSHIP-а Промоција српске књижевности
Од данас до викенда дванаест представника издавачких кућа и књижевних агенција из света учествоваће у раду четврте едиције међународног сусрета издавача „Fellowship Novi Sad 20.25”, који организује Културни центар Војводине „Милош Црњанскиˮ.
Подсетимо, Fellowship Novi Sad је међународни скуп издавача који омогућава домаћим писцима и издавачима да сарађују са страним уредницима, издавачима, преводиоцима и писцима. Идеја је да се кроз ову платформу књижевни стручњаци из целог света упознају са српским колегама, поделе идеје и искуства и започну нове пројекте. Међу тим пројектама можда је и најважније што кроз „Fellowship Novi Sad” издавачи из света - а ове године они долазе из Кине, Русије, Мађарске, Италије, Турске, Египта, Северне Македоније, Немачке и Пакистана – добијају релевантне информације о томе шта је добро да објаве на домицилном тржишту, односно које су то најзначајније књиге које би требало превести на њихов језик.
Свечани почетак сусрета заказан је за сутра у 10 часова у Свечаној сали Матице српске, а након официјелног дела гости ће бити у прилици да чују предавање о савременој српској прози, које ће одржати Милош Јоцић (Филозофски факултет у Новом Саду) и Снежана Савкић (Институт за књижевност и уметност у Београду). О тржишту књига у Србији говориће пак Милан Трпковић, секретар Удружења издавача и књижара Србије и Младен Весковић из Министарства културе Републике Србије. Слађана Илић и Виолета Ђорђевић (Библиотека града Београда) ће истог дана у 14.45 часова одржати предавање о српској књижевности за децу, а сусрет у Матици српској биће завршен након предавања Младена Весковића, које је планирано у 15.30 часова, на тему „Како добити грант од Министарства Републике Србије за преводеˮ.
Наредног дана, у петак 15. августа, учесници овогодишњег Феллоwсхипа ће се у Народној библиотеци Србије сусрести са домаћим издавачима. Издавачке куће из Србије које ће им представити своју делатност су: „Креативни центар”, „Деретаˮ, „Пчелица”, “Геопоетика”... а током дана, гости ће обићи и Спомен-музеј нашег нобеловца Иве Андрића. Сусрет се завршава у суботу, 16. августа у Новом Саду, када ће гости имати прилику да виде изложбу књига наших аутора на енглеском језику у Дигиталном омладинском центру у Новом Саду. Издања и писце представиће Сара Ивковић и Виолета Ђорђевић. Такође, биће организован и панел са почетком у 10 сати на којем ће се дискутовати о промовисању националне књижевности. На панелу учествују Сења Пожар (Словенија), Дејан Трајковски (Северна Македонија), Мила Михајловић (Италија) и Ненад Шапоња (Србија).
„Програм Фестивала је замишљен као след догађаја: у Новом Саду ћемо организовати низ предавања у којима ће се наши гости упознати са савременом српском прозом, савременом књижевношћу за децу која се ствара на нашем језику, а такође и са тржиштем књига у Србији. Те информације су веома занимљиве и битне јер је то оно на основу чега ће се гости определити како ће ући у размену, које ауторе ће одабрати и како ће њихове наслове представити. У Београду ће, опет, издавача бити у прилици да разговарају са издавачима. При томе, ефекти Fellowship-а ће се одразити и на друге издаваче који не учествују директно на скупу, и генерално на став о промоцији културе на нове начине”, појаснио је Ненад Шапоња, директор Културног центра Војводине „Милош Црњанскиˮ.