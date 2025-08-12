(ФОТО) „Увек ћемо се сећати љупкости у комуникацији која је красила“ ПРЕМИНУЛА СРПСКА ГЛУМИЦА Огласило се позориште "Бошко Буха"
Српска глумица Оливера Грастић Јелић умрла у 91. години.
Оливера је била чланица позоришта "Бошко Буха", а од ње су се јавно опростили на званичном Инстаграм налогу.
Са тугом се опраштамо од наше драге колегинице Оливере Оље Грастић Јелић (1934-2025), дугогодишње глумице нашег ансамбла. Оља је играла на сценама Југословенског драмског позоришта, Атељеа 212, Народног позоришта Сомбор… Своју прву улогу у Позоришту “Бошко Буха” одиграла је 1959. у представи “Сусрет” у режији Бојана Ступице, и остала је у ансамблу све до пензије. Била је чувена Беки Тачер у “Тому Сојеру”, а памте се и њене улоге у представама “Биберче”, “Царев славуј”, “Капетан Џон Пиплфокс”, “Ћорсокак”, и многе друге. Са осмехом ћемо се сећати њене преданости свом послу, љупкости у комуникацији која је красила.
Деца су најбоља публика, па је стога за мене част када чујем да ме воле. Из представе у представу време брзо тече. Као да је јуче било када су се врата Академије затворила и када ми је професор Јозо Лауренчић рекао: “Оливера, живот је театар, а публика у њему једини исправан судија за вредност глумца.” Нисам драмска првакиња јер тога код нас нема. Час сам принцеза, час обична девојчица. Из главне улоге прелазим међу статисте. То ми допушта да се одморим од текста, али да ипак будем пред живахним очима најбољих критичара, рекла је својевремено Оља Грастић поводом обележавања десет година рада у Позоришту “Бошко Буха” - стоји у објави, преноси Блиц.