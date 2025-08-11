ЖЕНА КОЈА ЈЕ ЖИВЕЛА ПОЕЗИЈУ!
ЖИВОТ И ЉУБАВ ГАБИ НОВАК КАО НАЈЛЕПШИ СЦЕНАРИО! Од бурних бракова и музике до ВЕЧНЕ ВЕЗЕ са Арсеном, ПРЕМИНУЛА само два месеца након губитка сина
Преминула Габи Новак, а њена и Арсенова љубавна прича је нешто посебно, нешто што може бити прави сценарио за љубавни филм.
Хрватска певачица Габи Новак преминула је данас, у 89. години, само два месеца након што је изненада преминуо њен син јединац, Матија Новак.
Рођена је у Берлину 8. јула 1936. године. Отац Ђуро Новак и мајка Елизабет Рејман, пореклом Немица, упознали су се на Хвару, где је он живео, а она дошла на годишњи одмор. Недуго након тога су се венчали.
Најраније детињство Габи Новак провела је на Хвару, код бабе и деде, где су је родитељи склонили од надолазеће ратне опасности. Без оца је остала када је имала девет година, па се са мајком нашла у незавидној финансијској ситуацији.
"Мислим да те такво одрастање очеличи, али и научи да добро процениш и поштујеш све животне етапе. Прихватиш и добро и зло и судбину, другачије размишљаш о томе, не залећеш се", говорила је касније.
Габи Новак, дива на прагу деведесетих, музичким путем кренула је захваљујући словеначком композитору Бојану Адамичу. Он је први уочи њен несвакидашњи таленат и позвао је да гостује на концертима Биг Бенда у Љубљани. Негде у исто време када је спознала да ће музика бити њен позив, 1958. године, срела је Арсена Дедића. Иако су, без сумње, били сродне душе у сваком смислу те речи, пре него што су им се путеви укрстили морали су да прођу још неким стазама.
"Имала је она свој живот пре мене, имао сам и ја свој. Али, једног дана сам схватио да ми је намењена, да не бих могао даље без ње, а то је схватила и она", причао је својевремено Арсен о почетку љубави са Габи.
Он се први пут венчао са Весном Матош, рођаком чувеног хрватског песника Антуна Густава Матоша. Тај брак, у којем је рођена Арсенова ћерка Сандра, трајао је три и по године.
Са друге стране, Габи је имала нешто богатији брачни стаж. Први пут се удала са само 19 година, али је љубав са Борисом Дебењаком кратко трајала. Академски сликар премининуо је 2014, у 87. години живота.
Њен други супруг био је Стјепан Стипица Калогјера. Иако је фамилија Калогјера родом са Корчуле, он је на свет дошао у Београду, где је његов отац Нико тридесетих година прошлог века предавао географију и историју у једној београдској гимназији.
Стипица је, баш као и старији брат Никица, завршио студије медицине, али није радио као лекар. Музика је била и остала на трону негових професионалних интересовања. Почеци некада популарних фестивала, као што су Опатијски и Сплитски, уједно су и почеци његовог професионалног пута.
Габин брак са Стипицом трајао је до 1970, док се Арсен развео пет година раније.
"Након што смо обоје остали сами и растављени од претходних партнера, постали смо љубавници, затим родитељи нашег Матије, а месец дана након његовог рођења и супружници. Између нас се никада није догодио некакав гром, све се полако одвијало", остале су забележене речи славном кантаутора.
Поједини моменти из живота Габи Новак и Арсена Дедића данас би, слободно можемо рећи, могли бити инспиративни за сценаристу неке теленовеле. Наиме, када се Арсен први пут женио, 1961. године, венчани кум био му је Никица Калогјера, брат Стипице Калогјере, који је у то време био други супруг Габи Новак.
"Вино и гитаре", песма која је постала заштитни знак Габи Новак, настала је у време док је музичка дива била у браку са Стипицом. Певала ју је и касније, кад се удала за Арсена.
Међутим, и сам Арсен дуго је и радо сарађивао са Калогјером. Између осталог, његов једанаести студијски албум "Арсенал", објављен 1981. године, објединио је неке од највећих хитова у новим аранжманима Стипице Калогјере. Сниман је у Загребу и Милану.
Габи и Арсен у браку су провели дуже од четири и по деценије. Били су и остали не само симбол једног времена, већ и непоновљиве љубави преточене у поезију. Након његове смрти, 2015. године, наставила је да негује сећање на вољеног мушкарца, који је као и сваки уметник био посебан.