ГАБИ НОВАК ПРЕМИНУЛА У 89. ГОДИНИ Mузичка сцена је остала без велике звезде

11.08.2025. 10:51 11:11
Легендарна југословенска и хрватска певачица Габи Новак преминула је у 89. години живота.

Габи Новак је рођена 1936. године у Берлину, а почетком Другог светског рата њена породица се преселила на Хвар. 

У Загребу је завршила графички смер у Школи примене уметности, након чега је радила као цртачица и сценограф у Загреб филму, али и као глас за анимиране ликове.

Њене изузетне вокалне способности приметио је композитор Бојан Адамич, који ју је усмерио ка музичкој каријери. Била је удata прво за композитора Стипу Калођеру, а касније и за легендарног композитора и певача Арсена Дедића, са којим је имала плодну и дугу музичку сарадњу и животну везу.

Нажалост, недавно је преминуо и њен син Матија, што је потресло породицу и бројне обожаватеље.

Габи Новак оставила је неизбрисив траг у музичкој историји региона, а њен глас и песме остају вечна успомена на једну од највећих музичких легенди.

Габи Новак
