ОДЛАЗАК ЈЕДНОГ ОД НАЈВЕЋИХ ИМЕНА ХОЛИВУДА Преминуо Дејвид Линч

Његова породица објавила је вест о смрти на друштвеним мрежама.

„Свет је сада једно велико празно место јер га више нема с нама. Али, како би он рекао: ‘Усредсредите се на крофну, а не на рупу“.

Дејвид Линч је у августу прошле године објавио да има емфизем, али да не иде у пензију.

„Свако задовољство има своју цену“, написао је на X амерички редитељ, потврдивши да болује од плућног емфизема због „дугогодишњег уживања у цигаретама“, али је истовремено обавестио своје обожаваоце да се „никада неће пензионисати“.

Director-writer David Lynch, who radicalized American film with with a dark, surrealistic artistic vision in films like “Blue Velvet” and “Mulholland Drive” and network television with “Twin Peaks,” has died. He was 78. https://t.co/T2GOao28ux pic.twitter.com/MZpJTZtX2v

