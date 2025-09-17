overcast clouds
ПЕДЕСЕТ НИЈАНСИ ФИЛМА Не пропустите „Јецајући пут”, „Вољу синовљеву”, „Pyre” СТАРТУЈЕ ФЕСТИВАЛ КОЈИ ОБЈЕДИЊУЈЕ СВЕТСКУ И ДОМАЋУ КИНЕМАТОГРАФИЈУ

17.09.2025. 10:24 10:27
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
филм
Фото: Из филма „Реституција или Сан и јава старе гарде”

У Културном центру Новог Сада данас у 19.30 почиње треће издање Новосадског филм фестивала драмом „Јецајући пут” белгијског синеасте и песника Димитрија Верхулста, док ће пола сата касније у отвореном биоскопу Неопланта бити приказан индијски „Pyre” Винода Каприја.

До 21. септембра у више селекција, као и у различитим просторима – од биоскопа Аренe синеплекс до Културне станице „Млин” – биће приказано педесетак дугометражних и краткометражних играних филмова, документарних и експерименталних остварења, као и студентских радова. 

Међу осталим, НФФ биће прилика да поклоници седме уметности, ако већ нису, виде и актуелни филм Желимира Жилника „Реституција или Сан и јава старе гарде” (19. септембар, 20 сати, Арена), као и медмексовску „Вољу синовљеву” Немање Ћеранића (20. септембар, 20, КЦНС).     

филм фестивал Нови сад локације
Култура Филм
