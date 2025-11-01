НЕКИ ВАЖАН ЧОВЕК Отварање трећег међународног фестивала музејског театра „Музетеа 2025” у ГМС
У Галерији Матице српске у понедељак у 19 часова свечано ће бити отворен Трећи међународни фестивал музејског театра МУЗЕТЕА извођењем представе Неки важан човек о Николи Пашићу, коју је на сцену Народног позоришта Тимочке крајине „Зоран Радмиловић“ у Зајечару по свом тексту поставио Жељко Хубача.
Фестивал МУЗЕТЕА је, подсетимо, утемељен 2023. као платформа за културну размену и промоцију музејске делатности кроз театарску игру, односно за сарадње музејских и позоришних професионалаца.
„Повезујући на овај начин различите уметничке изразе, ми истовремено повезујемо и различите културе и градимо мостове међу онима који деле заједничке вредности. Наша мисија је да културном наслеђу похрањеном у музејским депоима, театарском енергијом удахнемо нови живот. Ово је и инструмент развоја нове публике, а посебан акценат стављен је на оснаживање родне равноправности и улоге жена у уметничкој продукцији”, речи су оснивача фестивала, глумице Вјере Мујовић.
Представа „Неки важан човек” премијерно је изведена у октобру прошле године и потом је са великим успехом играна не само на матичној сцени, већ и на низу фестивала.
„Лако би и, дакако, погрешно било када бисмо устврдили да нас, правећи представу, личност Николе Пашића није занимала, баш као што би ноторна лаж била и ако бисмо констатовали да је Хубачева драма историјски комад, а да је најновија зајечарска представа реконструкција Пашићевог живота. Истина је негде између: драма је настајала на основу чињеница из живота знаменитог Зајечарца и проминентног политичара, али су од ових података настали драма и представа које тај живот (неминовно) сагледавају из данашње перспективе, из сензибилитета нашег времена. А резултат оваквог (свесног) меланжа је прича која нас се тиче, у којој смо кроз лик Николе Пашића и конкретне околности које су детерминисале његове политичке погледе и активности, покушали да осветлимо нашу епоху и поставимо питања везана за наше време”, речи су Александра Милосављевића, драматурга представе у којој играју Милош Танасковић, Марија Никитовић, Бранислав Мијатовић, Јован Вељковић, Ана Бретшнајдер, Бранислав Мијатовић, Габријел Бећаревић, Иван Нинчић, Наташа Петровић и Дејан Цицмиловић.
Улаз у ГМС је слободан.