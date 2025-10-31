„ДРАКОН” ПРИЧА О ТИРАНИЈИ ПАТРИОТИЗМОМ Због затворене матичне сцене, Позориште младих у Српском народном позоришту
Представа „Дракон” Позоришта младих, вечерас ће бити изведена у Српском народном позоришту.
Због неусловности своје велике сцене, Позориште младих у овој сезони изводи представе на сценама других градских театара.
Комад „Дракон“, политичку сатиру која се сматра једном од најбољих деконструкција ауторитарне владавине, 1943. је написао Јевгениј Љвович Шварц, а представу насталу по њему је режирала је гошћа из Русије Људмила Фјодорова.
- Шварц у својој драми раскринкава лажи које тирани шире кроз причу о патриотизму како би прикрили своје пљачкашке намере и сасвим конкретне походе. „Дракон” говори о витезу Ланселоту, који би да људе ослободи опаког Дракона/ Змаја, јер он влада њима држећи их у страху, манипулишући њима. Витезови напори наилазе на отпор, јер се већина поданика навикла на Драконове бруталне методе владавине, и одбија слободу – наводе у Позоришту младих.
У представи играју глумци Позоришта младих: Марија Радованов, Иван Ђурић, Алекса Илић, Ксенија Митровић, Слободан Нинковић, Саша Латиновић, Урош Лазовић, Александар Милковић, Неда Даниловић и Славица Вучетић.
- „Дракон” Јевгенија Шварца, кроз алегорију о тиранији и пасивности грађана, разоткрива механизме моћи који опстају и након пада диктатора. Текст нас подсећа да право ослобађање не долази само сменом вође, већ променом свести и преузимањем одговорности. У том смислу, Дракон и данас снажно одражава савремене друштвене изазове – од ауторитарних тенденција до колективне апатије. Теже је борити се против драконског страха у човеку, јер он паралише вољу и жељу за променом. Страх чини људе саучесницима у сопственом потчињавању, што је опасније и за појединца, и за друштво од самог спољног тлачитеља. Док се дракон може победити споља, борба са страхом тражи унутрашњу снагу и ослобођење ума - рекла је поводом премијере крајем прошле сезоне глумица Славица Вучетић.