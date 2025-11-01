clear sky
22°C
01.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2395
usd
101.3394
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВОСАДСКОЈ УМЕТНИЦИ ПРИЗНАЊЕ ЗА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН „Грифон” Марини Милановић

01.11.2025. 10:45 10:48
Пише:
Мирослав Стајић
Извор:
Дневник
Коментари (0)
2
Фото: Приватна архива

Награда Грифон за најбољи графички дизајн у Србији, Републици Српској и Црној Гори у 2023. и 2024. години додељена је новосадској уметници Марини Милановић за мултифункционални рад “Карте за периферне визије”, саопштио је Графички колектив.

Жири је оценио да Марина Милановић у свом раду користи читљиве визуелне знаке и текстуалне поруке који се везују за искуства из медицинске праксе, блиско пољу когнитивне психологије. Визуелне информације људи несвесно примају и памте и уодношавају с другим визуелним информацијама, а цео тај процес везује се за смисао текстуалне поруке са друге стране карте.

”Скуп наративних карата су графички прикази идеја до којих је дошла и развила група малих независних издавача на периферији Европе као подршку другим колективима у процесима сарадње. Карте могу да се посматрају и као концентрат заједничког искуства из сарадње и жеље да боље и успешније раде као тим”, истакао је жири. 

Марина Милановић је дипломирала  2012. године на Академији уметности у Новом Саду, на Катедри за графичке комуникације, да би на истој катедри две године касније одбранила мастер, из области илустрације. 

Данас је предавач на Факултету за медије и комуникације у Београду, али и сарађује на бројним пројектима као илустратор и графички дизајнер, обликује различите графичке материјале и публикације, држи радионице и предавања, а до сада је имала шест самосталних изложби Иначе, поставка радова са 15. конкурса за Грифон биће отворена до 22. новембра у Графичком колективу. 

графика признање
Извор:
Дневник
Пише:
Мирослав Стајић
Култура
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај