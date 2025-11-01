НОВОСАДСКОЈ УМЕТНИЦИ ПРИЗНАЊЕ ЗА ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН „Грифон” Марини Милановић
Награда Грифон за најбољи графички дизајн у Србији, Републици Српској и Црној Гори у 2023. и 2024. години додељена је новосадској уметници Марини Милановић за мултифункционални рад “Карте за периферне визије”, саопштио је Графички колектив.
Жири је оценио да Марина Милановић у свом раду користи читљиве визуелне знаке и текстуалне поруке који се везују за искуства из медицинске праксе, блиско пољу когнитивне психологије. Визуелне информације људи несвесно примају и памте и уодношавају с другим визуелним информацијама, а цео тај процес везује се за смисао текстуалне поруке са друге стране карте.
”Скуп наративних карата су графички прикази идеја до којих је дошла и развила група малих независних издавача на периферији Европе као подршку другим колективима у процесима сарадње. Карте могу да се посматрају и као концентрат заједничког искуства из сарадње и жеље да боље и успешније раде као тим”, истакао је жири.
Марина Милановић је дипломирала 2012. године на Академији уметности у Новом Саду, на Катедри за графичке комуникације, да би на истој катедри две године касније одбранила мастер, из области илустрације.
Данас је предавач на Факултету за медије и комуникације у Београду, али и сарађује на бројним пројектима као илустратор и графички дизајнер, обликује различите графичке материјале и публикације, држи радионице и предавања, а до сада је имала шест самосталних изложби Иначе, поставка радова са 15. конкурса за Грифон биће отворена до 22. новембра у Графичком колективу.