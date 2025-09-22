СНИМАЊЕ „СПАЈДЕРМЕНА“ ПРЕКИНУТО! Том Холанд завршио у болници после опасне каскадерске сцене
ГЛАЗГОВ: Снимање новог дела филмског серијала о Спајдермену, "Спајдермен: Нови дан" привремено је обустављено након што је глумац Том Холанд доживео блажи потрес мозга током снимања каскадерске сцене у Глазгову.
Како преноси портал Deadline, Холанд је у петак примљен у болницу из предострожности и очекује се да ће се на сет вратити за неколико дана.
Према извору близком продукцији, састанак продукцијског тима заказан је за данас, како би се прилагодио распоред снимања, а у инциденту нико други није повређен.
Како преносе британски медији, дан након инцидента, Холанд је присуствовао добротворној гала вечери у аукцијској кући Кристи у Лондону са својом девојком Зендајом.
Пре почетка снимања које је почело прошлог месеца у Шкотској, Холанд је изјавио да је"пресрећан што снима на стварним локацијама", након што је "Спајдермен: Нема пута кући" (2021) сниман у потпуности у студију током пандемије.
"Овог пута желимо да се вратимо класичном начину снимања - на улицама, са правим сценографијама", рекао је глумац.
Филм "Спајдермен: Нови дан" требало би да буде премијерно приказан 24. јула 2026, у режији Дестина Данијела Кретона, а продуценти су Ејми Паскал и Кевин Фајги (директор Марвел Студиос).
Поред Холанда и Зендаје у филму глуме и Сејди Синк и Лиза Колон-Зајас.
"Спајдермен: Нови дан" је четврти део саге о Спајдермену у којој глуми Холанд, након филмова "Спајдермен: Повратак кући" (2017), "Спајдермен: Далеко од куће" (2019) и "Спајдермен: Нема пута кући" (2021), који је био филм са највећом зарадом на свету, са зарадом од 1,91 милијарди долара, што га сврстава на осмо место филмова са највећом зарадом у историји кинематографије