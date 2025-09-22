clear sky
21°C
22.09.2025.
Нови Сад
eur
117.1771
usd
99.8867
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СНИМАЊЕ „СПАЈДЕРМЕНА“ ПРЕКИНУТО! Том Холанд завршио у болници после опасне каскадерске сцене

22.09.2025. 21:13 21:17
Пише:
Дневник
Извор:
Tanjug
Коментари (0)
da
Фото: youtube prinstcrin/ Marvel Entertainment

ГЛАЗГОВ: Снимање новог дела филмског серијала о Спајдермену, "Спајдермен: Нови дан" привремено је обустављено након што је глумац Том Холанд доживео блажи потрес мозга током снимања каскадерске сцене у Глазгову.

Како преноси портал Deadline, Холанд је у петак примљен у болницу из предострожности и очекује се да ће се на сет вратити за неколико дана.

Према извору близком продукцији, састанак продукцијског тима заказан је за данас, како би се прилагодио распоред снимања, а у инциденту нико други није повређен.

Како преносе британски медији, дан након инцидента, Холанд је присуствовао добротворној гала вечери у аукцијској кући Кристи у Лондону са својом девојком Зендајом.

Пре почетка снимања које је почело прошлог месеца у Шкотској, Холанд је изјавио да је"пресрећан што снима на стварним локацијама", након што је "Спајдермен: Нема пута кући" (2021) сниман у потпуности у студију током пандемије.

"Овог пута желимо да се вратимо класичном начину снимања - на улицама, са правим сценографијама", рекао је глумац.

Филм "Спајдермен: Нови дан" требало би да буде премијерно приказан 24. јула 2026, у режији Дестина Данијела Кретона, а продуценти су Ејми Паскал и Кевин Фајги (директор Марвел Студиос).

Поред Холанда и Зендаје у филму глуме и Сејди Синк и Лиза Колон-Зајас.

"Спајдермен: Нови дан" је четврти део саге о Спајдермену у којој глуми Холанд, након филмова "Спајдермен: Повратак кући" (2017), "Спајдермен: Далеко од куће" (2019) и "Спајдермен: Нема пута кући" (2021), који је био филм са највећом зарадом на свету, са зарадом од 1,91 милијарди долара, што га сврстава на осмо место филмова са највећом зарадом у историји кинематографије

глумац снимање филма
Извор:
Tanjug
Пише:
Дневник
Култура Филм
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај