ЕРОИКА У СЛАВУ ХЕРОЈА БФ свира концерт поводом одласка Габријела Фелца
БЕОГРАД: Под називом "У славу хероја", Београдска филхармонија приређује опроштајни концерт у част Габријела Фелца, прерано преминулог шефа-диригента, у среду 17. септембра, од 20 сати на Коларцу.
Бетовенову симфонију "Ероика", оркестар ће извести сам и тако показати непроцењиву заоставштину Габријела Фелца и јединствено извођачко умеће стечено заслугом вољеног шефа-диригента.
Без свог шефа на бини, али вечно са њим у музици и срцу, оркестар ће послати снажну поруку љубави и захвалности за све што је Фелц урадио за Београдску филхармонију од 2017. године када је постао њен шеф-диригент.
Монументалну "Ероику", чију посвету је Бетовен исписао "У спомен на једног великог човека", Београдска филхармонија посвећује свом хероју са којим су извођења овог дела била историјска.
Филхармонијска "Ероика" са Габријелом Фелцом, симболично представља највише домете које је оркестар досегао за време његовог мандата.
Након извођења из 2019. године, Фелц је изјавио да је то била најбоља "Ероика" у његовој дотадашњој каријери, а светска критика је извођење оценила са највишим оценама уз опис "да се те вечери баш све склопило: оркестар у топ форми, изузетан однос Фелца како са свирачима тако и са публиком". (Piter Konors, Bachtrack).
Да то није била само пролазна магија, показало се на Бетовен маратону 2022. године, зато што је "Ероика" била без премца најаутентичније и незаборавно извођење Београдске филхармоније, како у Дортмунду тако и у Новом Саду.
Иако без њега за диригентским пултом, несагледива Фелцова ерудиција, његово дивљење и истанчано познавање Бетовена као и мноштво прецизних упута датих филхармоничарима, биће звучна слика Габријеловог немерљивог учинка које ће Београдска филхармонија одговорно чувати и надаље неговати.
Улазнице за опроштајни концерт су бесплатне, а публика их може преузети од среде 10. септембра, од 10 часова на благајни Београдске филхармоније (Студентски трг 11).
Књига жалости поводом смрти Габријела Фелца, остаће отворена у Београдској филхармонији до опроштајног концерта, као и на Коларцу уочи самог наступа 17. септембра 2025.