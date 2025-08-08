ГИТАРСКИ ХЕРОЈ СТИЖЕ У СРБИЈУ! Ингви Малмстин грмеће са више од 30 појачала 12. августа у Београду
БЕОГРАД: Гитариста Ингви Малмстин наступиће 12. августа у Луци Београд са више од 30 Маршалових појачала која ће радити пуним капацитетом, најавио је данас организатор агенција Лонг плеј (Play).
"Као што знате, више је више. Такође је добро познато да су једина два објекта која је човек направио, а могу да се виде из свемира, Велики кинески зид и моја Маршал појачала", нашалио се Малмстин.
Гитариста који стиже у Београд у склопу слављеничке „Фортиејт аниверсери тур“ ("The 40th Anniversary Tour"), поводом четири деценије каријере, истакао је да воли "звук и осећај који стварају Маршал појачала због начина на који таласају ваздух".
Швеђанин је наступио први пут у Србији 2021. године на Арсенал фесту у Крагујевцу, и пред долазак у Београд је поручио да је уверен да ће бити сјајно, јер зна "да је публика феноменална".
Малмстин се прочуо још као двадесетогодишњак захваљујући невероватно муњевитој техници свирања гитаре, почев од албума „Рајзинг форс“ "Rising Force" (1984), подсетио је Лонг плеј.
Како је истакнуто, један од врхунаца његове каријере био је у потпуности класичарски приступ соло електричној гитари и оркестру на албуму „Кончерт6о свит“ "Concerto Suite" (2002).